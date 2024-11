Riparte la rassegna Intrecci 2024/25: un viaggio letterario tra autori e storie da scoprire a Luino

Dopo la pausa estiva, ha di nuovo inizio la rassegna letteraria Intrecci edizione 2024/25 e come sempre autori importanti del panorama letterario sono pronti a raggiungere Luino.

Il festival si apre con la scrittrice e poeta Maria Rosaria Valentini, che presenterà domenica 17 novembre presso la biblioteca di Luino alle ore 17,00 il suo ultimo romanzo ”Cinquanta lune” Castelvecchi editore, una storia di donne che intrecciano i loro destini cercando di superare ostacoli e retaggi culturali antichi e moderni. La sua scrittura è raffinata e poetica, le sue storie sono delicate e profonde La scrittrice ha già presentato a Luino negli anni scorsi altri due suoi romanzi Magnifica e Eppure osarono.

A seguire sabato 30 novembre sempre presso la biblioteca di Luino alle 17,00 Roberto Pegorini presenterà il suo ultimo lavoro Lo “Hijab mancante” Todaro edizioni. In questo romanzo noir c’è il ritorno di un protagonista già presente in altri libri, l’ispettore Valerio Giusti. La trama noir si dipana in una Milano multietnica, periferica, fatta di microcriminalità e conflitti. Pegorini, milanese è giornalista e scrittore, ha pubblicato diversi romanzi noir.

Domenica 9 febbraio alle 16,30 presso Palazzo Verbania di Luino, Marilù Oliva presenterà alle ore 16,00 il libro” L’Iliade cantata dalle dee”. Marilù Oliva scrittrice, saggista e docente di lettere, ha pubblicato numerosi romanzi che spaziano dal noir al thriller fino a quelli di ambientazione mitologica. Collabora con diverse riviste è caporedattrice di un blog da lei fondato: Libroguerriero.

A seguire, in primavera, Francesco Muzzopappa con il romanzo “Santa Maria la morte va in burnout”. Alessandro.Barbaglia con “L’invenzione di Eva”, che narra della vita di Hedy Lamarr, diva dimenticata dopo esser stata considerata una delle donne più belle al mondo degli anni trenta. Marco Balzano con “Bambino”, romanzo che sta riscuotendo un grande successo. Paolo Valsecchi e Lorenzo Bonini, giornalisti e scrittori hanno dato la disponibilità a presentare “Una casa di ferro e di vento”. Il romanzo è la storia della famiglia Badoni, industriali del ferro di Lecco, i cui stabilimenti saranno protagonisti dell’industrializzazione dell’ Italia e della ricostruzione del secondo dopoguerra. Delle date e dei luoghi in cui si svolgeranno queste ultime presentazioni, verrà data comunicazione in seguito.