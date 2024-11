“Sacri Monti di Lombardia e Piemonte”: una mostra fotografica a Varese dedicata ai patrimoni UNESCO

Dal 16 al 24 novembre, la Chiesa San Massimiliano Kolbe di Varese, in viale Aguggiari 140, ospiterà la mostra fotografica Sacri Monti di Lombardia e Piemonte, realizzata dal Gruppo Obiettivo Creativo – Fotoamatori Varesini. Un’occasione imperdibile per scoprire attraverso l’obiettivo di appassionati fotografi la bellezza e la spiritualità dei Sacri Monti, riconosciuti come patrimonio dell’UNESCO per il loro valore culturale e paesaggistico.

L’inaugurazione è prevista per sabato 16 novembre alle 16:30 presso la Chiesa San Massimiliano Kolbe, dove i visitatori potranno ammirare una selezione di scatti che immortalano i nove Sacri Monti situati tra Lombardia e Piemonte: Domodossola, Ghiffa, Orta, Varallo, Oropa, Crea, Valperga, Varese e Ossuccio. Ogni immagine racconta non solo il valore artistico delle cappelle e delle statue che popolano questi luoghi, ma anche l’atmosfera di pace e raccoglimento che li rende unici.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari:

Sabato 16 e sabato 23 novembre dalle 17:30 alle 19:30

Domenica 17 e domenica 24 novembre dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30

Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre dalle 17:00 alle 19:00

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Pastorale Santi Gottardo e Giovanni Paolo II di Varese, che ha messo a disposizione la chiesa per ospitare questo evento culturale. Un viaggio fotografico alla scoperta dei Sacri Monti, che permetterà al pubblico di apprezzare l’importanza di questo patrimonio del nostro territorio.