Sala strapiena alla Ubik di Varese per la presentazione di “Punto e a capo”, il nuovo libro del giudice Ottavio D’Agostino

Una libreria Ubik di Varese strapiena ha accolto la presentazione in anteprima assoluta del nuovo di Ottavio e Francesca D’Agostino “Punto e a capo: quarantacinque anni in toga”.

Una chiacchierata con Tommaso Guidotti, giornalista di VareseNews che ha curato la stesura del libro, alla presenza di tanti amici, conoscenti, professori, avvocati ed ex colleghi del magistrato che ha attraversato tanti anni di vita della città, affrontando casi importanti e scottanti.

Accanto ai ricordi del giudice, la testimonianza della figlia, il racconto con gli occhi di bambina, ragazza e donna che ha vissuto il riflesso di un papà ingombrante, ma visto sempre come esempio da seguire e imitare.

Presente anche il sindaco di Varese Davide Galimberti per un saluto, l’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ricordato i tempi nei quali lui, avvocato, ha incrociato il giudice D’Agostino in aula in tribunale, a volte contrapposti, altre insieme in processi che sono raccontati nel libro edito da Gianandrea Redaelli.

Ottavio D’Agostino, per tanti anni giudice presso il Tribunale di Varese, attraverso questo volume offre uno sguardo personale e dettagliato sulla sua lunga esperienza, accompagnato dalla figlia Francesca, che ha voluto questo libro e ha collaborato attivamente nella realizzazione con i suoi ricordi e i suoi racconti, in un mix di esperienze di vita e di lavoro che si intrecciano.

Per chi fosse interessato, il libro “Punto e a capo: quarantacinque anni in toga” è disponibile alla Ubik di Varese e su Amazon.