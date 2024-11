Sangiano in festa, tanti eventi per il patrono Sant’Andrea

La comunità di Sangiano si prepara a celebrare il patrono Sant’Andrea con una serie di eventi che si terranno dal 23 novembre al 1 dicembre 2024, aspettando il Natale. (foto di repertorio)

La festa, organizzata con il supporto dell’amministrazione comunale e della Parrocchia S. Andrea, offrirà momenti di musica, tradizione e solidarietà.

La settimana di celebrazioni si aprirà sabato 23 novembre alle 21:00 nella Chiesa di Sangiano, dove l’Élite Ensemble offrirà un concerto di musica classica, diretto da Carlo Taffuri e con Simone Broggini al violino.

L’evento, sponsorizzato dall’amministrazione comunale, è gratuito con offerta libera. Al termine del concerto, la Pro Loco Sangiano offrirà vin brulé a tutti i partecipanti.

Il 29 novembre, alle 20:45, si terrà il concerto “Bianche note sangianesi” presso la chiesa di Sangiano. L’evento vedrà la partecipazione dei cori di Sangiano, Caravate, Besozzo, Arnica e Sesto Calende, uniti in un’esibizione speciale. Dopo il concerto, vin brulé, panettone e pandoro saranno offerti per condividere un momento di festa. Anche in questo caso, il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza per opere parrocchiali.

Le celebrazioni continueranno sabato 30 novembre con la Messa alle 17:00 presso la chiesa parrocchiale di Sangiano, seguita dal tradizionale incanto di Sant’Andrea. Alle 19:30, ci sarà una cena comunitaria presso l’oratorio di Leggiuno, con un menù di aperitivo, pizzoccheri o pasta al ragù, arrosto, contorno e dolce, bevande incluse, al costo di 25 euro a persona. È necessaria la prenotazione entro il 22 novembre. Il ricavato della cena andrà a sostegno delle opere parrocchiali.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 1 dicembre con i Mercatini di Natale a Villa Fantoni, organizzati dalla Pro Loco Sangiano. Un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e sostenere la comunità locale.

Un’intera settimana di eventi per celebrare Sant’Andrea, tra musica, tradizioni e momenti di solidarietà, coinvolgendo tutta la comunità e devolvendo i fondi raccolti per opere benefiche.