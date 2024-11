Saronno si prepara al Natale, tante le iniziative in città e nei quartieri

Spettacoli, concerti, installazioni luminose, il trenino che attraversa la città, balli in piazza e tanto altro. Saronno si prepara ad un Natale ricco di eventi e di appuntamenti che quest’anno prenderanno il via già nell’ultimo fine settimana di novembre.

Questa mattina il sindaco Augusto Airoldi con la vicesindaco e assessore alla cultura Laura Succi, l’assessore al commercio Domenico D’Amato e i rappresentanti del Distretto del commercio , di Ascom e Saronno Servizi hanno presentato il lungo calendario di eventi che da sabato 30 novembre fino all’Epifania animeranno la città.

Si parte sabato 30 novembre con il primo dei “Sabati del commercio“, con uno spettacolo itinerante di artisti di strada e con la musica del Corpo musicale cittadino. Ci sarà anche uno spettacolo di Natale, e inizia i suoi viaggi il trenino di Natale, con tre percorsi diversi, un appuntamento sempre molto gradito dai bambini ma non solo.

Da domenica 1° dicembre in piazza Indipendenza si potrà visitare un planetario con spettacolo di suoni e musica sulla storia della stella cometa.

Sabato 7 dicembre il primo di una serie di spettacoli per bambini, che quest’anno si terranno in tutti i quartieri.

Domenica 8 dicembre il Natale di accende in occasione dell’inaugurazione di piazza Libertà risistemata e messa in sicurezza. Si accenderanno le luminarie, l’albero di Natale e le installazioni luminose a tema strumenti musicali, poi ci sarà un concerto di swing e jazz con Ronnie Jones. Alle 21 concerto dell’Orchestra filarmonica europea giovanile diretta dal M° Pennuto con la partecipazione del coro di ragazzi delle scuole.

Sabato 14 dicembre spettacolo per i bambini a Cassina Ferrara e coro gospel al teatro Giuditta Pasta, ma anche uno spettacolo in piazza Amendola al quartiere Matteotti con l’associazione “Anema e core”.

Domenica 15 dicembre spettacolo per bambini alla palazzina x2 del matteotti e in centro parata di Natale con figuranti “luminosi” .

Nello stesso weekend sarà attivo uno spettacolo con video mapping in piazza Libertà che animerà la facciata della chiesa prepositurale con colori e luci uno spettacolo costruito proprio sulla chiesa dei SS Pietro e Paolo. Alle 20 al teatro Giuditta Pasta lo spettacolo “Si be volle” con artista, musica e bolle di sapone.

Sabato 21 dicembre l’ultimo spettacolo per bambini sarà al quartiere Santuario (in Biblioteca) mentre in piazza Libertà ad animare la giornata saranno i Musicanti di San Crispino, che l’anno scorso sono stati molto apprezzati, e ci sarà anche una merenda con cioccolata e panettone offerta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco di saronno.

La serata di sabato 21 sarà piena di musica, con tre eventi per diversi target: il Lions proporrà un concerto in teatro, si esibirà il Coro da camera Hebel “Città di Saronno” e ci sarà il concerto del Corpo musicale cittadino.

Domenica 22 dicembre la città si animerà con la presenza degli zampognari, per un’immersione nella tradizione e ci sarà uno spettacolo che ripropone il presepe proposto da un’associazione di Gerenzano.

Dopo Natale si proseguirà con altri appuntamenti: un concerto di musiche di Ennio Morricone, il concerto dell’Epifania per i bambini la Motobefana e uno spettacolo a teatro.

Non mancheranno il Concorso delle vetrine di Natale promosso da Radiorizzonti e la mostra dei presepi organizzata dall’Avis. «Altre iniziative di singole associazioni potrebbero aggiungersi al calendario di eventi – ha detto Laura Succi – Inoltre in ogni quartiere ci sarà una presenza luminosa, gli auguri dell’Amministrazione come segno che nessun quartiere viene dimenticato».

Importantissimo il contributo del Distretto del commercio, che con Ascom, i commercianti e la presenza di importanti sponsor sostiene economicamente insieme all’Amministrazione comunale eventi, allestimenti e addobbi, così come l’intervento di Saronno Servizi.

“Questo programma è il risultato di un grande gioco di squadra – ha detto il sindaco ASugusto Airoldi – Una rete di collaborazioni che si va consolidando negli anni e di cui la città e i saronnesi possono godere».

Nei prossimi giorni tutti gli eventi saranno segnalati nei dettagli attraverso i consueti canali di comunicazione del Comune.