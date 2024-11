Scolaresche di Varese alla scoperta degli alberi monumentali dei parchi cittadini

Un pomeriggio a caccia di foglie e semi da piantare. A proporre l’attività ai bambini del doposcuola delle primarie di Varese è il Comune, grazie alla collaborazione tra gli assessorati alla Tutela ambientale e Servizi educativi. L’evento celbra la Festa dell’albero che cade ogni anno il 21 novembre.

Guidati dalle GEV del Comune di Varese, i bambini del doposcuola di alcune scuole cittadine, giovedì pomeriggio saranno accompagnati in un percorso alla scoperta degli alberi monumentali dei parchi storici.

I tour partiranno dalla Dacia di Villa Baragiola e dal Cortile d’Onore di Palazzo Estense alle 14.30 e saranno organizzati in quattro giri della durata di circa un’ora ciascuno. I bambini della Locatelli e della Galileo Galilei visiteranno il parco di Villa Baragiola; quelli della Cairoli e Morandi i Giardini Estensi e il parco di Villa Mirabello.

«La Giornata nazionale degli alberi offre lo spunto per invitare i bambini a riflettere sull’importanza di rispettare gli alberi e l’ambiente – dichiarano Nicoletta San Martino, assessora a Tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare e Rossella Di Maggio, assessora ai servizi educativi del Comune di Varese – Gli alberi costituiscono un elemento indispensabile dell’ecosistema, per il ciclo della vita, per l’equilibrio climatico, per la sopravvivenza delle specie e sono i nostri più grandi alleati contro la crisi climatica: migliorano la stabilità del suolo e dei terreni, trattengono le polveri sottili, attutiscono i rumori e assorbono CO2».