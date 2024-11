Scontro tra un’auto e un furgone sulla Milano-Meda, muore un uomo di 56 anni

Grave incidente questa mattina sulla statale 35 Milano-Meda, in territorio di Cesano Maderno. Per cause ancora in corso di accertamento poco dopo le 7 un’auto e un furgone si sono scontrati sulla corsia in direzione Como.

Nell’urto luomo di 56 anni che era a bordo è deceduto. Ferito anche un 30enne che è stato portato in codice giallo all’ospedale di Desio.

Sul posto sono intervenute due ambulanze da Desio e Cesano Maderno, con il supporto dell’auto medica, i Vigili del fuoco di Monza e una pattuglia della Polizia stradale di Milano. L’incidente ha avuto forti ripercussioni sul traffico.