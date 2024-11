Seconda passeggiata urbana in vista della revisione del Pgt di Saronno: si punta al centro città

Sabato 23 novembre secondo appuntamento con le passeggiate urbane promosse dall’Amministrazione comunale di Saronno che aprono il percorso di partecipazione dei cittadini alla revisione del Piano di governo del territorio.

La passeggiata, intitolata “Dalla stazione attraverso il centro storico verso gli spazi aperti: tra spazi urbani e grandi trasformazioni” avrà inizio dalla stazione ferroviaria di Saronno (ritrovo alle 11 in piazza Cadorna) e si snoderà attraverso il centro storico, passando per le aree pubbliche del quartiere dell’ospedale e dei servizi pubblici, fino ad arrivare al cantiere Cantoni e al quartiere dello sport.

«L’itinerario vuole mettere in luce come gli spazi e i percorsi urbani siano interconnessi con la percezione di sicurezza, i progetti di trasformazione urbana e i luoghi significativi della città – spiega il sindaco Augusto Airoldi – estendendosi anche verso gli spazi aperti a est. In particolare, si pone l’accento su temi fondamentali come la sicurezza, la socialità e l’accessibilità, evidenziando l’importanza delle connessioni con le aree naturali».

La passeggiata è aperta a tutta la cittadinanza, invitata fare osservazioni e dare consigli durante le tappe del percorso.