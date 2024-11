Secondo giorno di proiezioni gratuite a Glocal DOC: il programma di martedì 5 novembre

Glocal DOC, il film del documentario in corso a Varese prosegue con la seconda giornata di proiezioni dei documentari in concorso. Ricordiamo che alla mattina le proiezioni sono dedicate alle scuole (ma aperte a chiunque voglia partecipare) e tutti i film sono ad ingresso gratuito.

Ecco il programma di martedì 5 novembre:

ore 10 al Cinema Nuovo – “L’umanità dell’errore” – Regia di Riccardo Giberti, Francesco Scaffardi, Biagio Iacolare, Pietro Fontanesi, Paolo Beltrami, Francesco Pifferi, Alessio Gentile

Quali sono le origini e il significato dell’errore umano? Attraversando diversi campi di studio, dall’etica all’arte, dalla filosofia alla programmazione, si indaga la responsabilità umana nelle sue creazioni nell’era dell’intelligenza artificiale. Quali sono le conseguenze e i rischi che gli esseri umani stanno affrontando? Siamo di fronte alla fine dell’umanità?

“L’umanità dell’errore” nasce dalle domande di giovani filmmakers; domande comuni che interessano tutto il mondo, dalla piccola comunità ai parlamenti che impattano sulle decisioni globali. Se l’IA viene utilizzata per correggere l’errore umano, allora cos’è considerabile “errore?

Con questa domanda guida sono state intervistate personalità autorevoli quali programmatori, psicologi, filosofi e professori universitari, le cui riflessioni e risposte vengono messe su un piatto narrativo componendo un mosaico di diversi punti di vista, fino a porre domande alla diretta interessata: l’intelligenza artificiale generativa, che partecipa in maniera interattiva alla creazione delle scene del film.

ore 16 al MIV – “Credo ancora nelle favole” – Regia di Amedeo Staiano

Dieci detenuti del carcere di Roma Rebibbia, sezione pena medio-lunga, insieme alle loro famiglie e ai figli, affrontano un percorso terapeutico esperienziale di due anni, un focus sul mondo carcerario e le ricadute che esso ha sul mondo esterno, i pregiudizi, la consapevolezza per i danni

provocati, un documentario che mira a sensibilizzare i giovani sul tema. L’obiettivo del documentario è quello di raccontare un mondo sommerso, che tutti pensano di conoscere ignari delle vere realtà, perché racconta il mondo dentro con l’intento sociale di avvicinare sempre più il mondo fuori; racconta storie di uomini e dello sforzo quotidiano che ogni giorno aggiunge un pezzettino in più alla loro “rinascita” e ha un focus particolare sulle famiglie dei detenuti che molto spesso scontano una pena anch’esse pur essendo “libere”.

ore 17,30 MIV – “Madre sonno” Regia di Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini

Un viaggio nel mistero quotidiano del sonno, raccontato attraverso tre storie straordinarie di persone ordinarie. Le loro avventure disvelano le molteplici sfaccettature dell’atto del dormire, così intimamente connesso alla vita di ognuno di noi, d’incommensurabile importanza per il benessere della nostra esistenza, e sono scenari inaspettati, drammatici e affascinanti.

ore 19 MIV – “Basilico” – Regia di Stefano Santamato

Un documentario per appassionati di fotografia, arte e architettura. Si tratta di “Basilico – l’infinito è là in fondo” realizzato da Stefano Santamato. che ripercorre le tappe principali della carriera di Gabriele Basilico: dalle sue prime foto, scattate in gioventù, fino agli ultimi lavori degli anni 2000. Saranno tante le voci che guideranno lo spettatore in questo viaggio. Tra queste ci sarà quella di Giovanna Calvenzi, moglie di Gabriele e Storica della fotografia, oggi responsabile del suo archivio. Il film si interrogherà sul tema della città, dell’architettura e della sua contemplazione. Cosa rende lo sguardo di Basilico così metafisico e allo stesso tempo oggettivo? Cosa racconta il suo lavoro alle nuove generazioni? Qual è il futuro della fotografia d’architettura?

ore 21 MIV – EVENTO SPECIALE “Mostruosamente Villaggio” – Regia di Valeria Parisi, voce narrante Luca Bizzarri

Intelligente, colto, generoso, a volte antipatico, Villaggio fu scrittore e polemista, rivoluzionario conduttore tv, attore di talento. Luca Bizzarri ci guida in un viaggio che alternando repertorio cinematografico e televisivo, foto e home video, interviste a famigliari, amici e colleghi, rivela una figura ben più complessa di Fantozzi, maschera universale nata da un genio comico. Alla proiezione sarà presente l’autrice Paola Jacobbi.

QUI IL CATALOGO DI TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DI GLOCAL DOC CON LE SCHEDE DEI FILM E I TRAILER