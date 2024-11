Serata di auguri e premiazioni degli Amici del Cairoli di Varese: una targa all’avvocato Zuccaro

È stata una serata ricca di premiazioni e ringraziamenti quella ospitata la serata di venerdì 29 novembre dal Golf Club di Luvinate dove si è svolta la tradizionale festa degli auguri dell’Associazione Amici del Cairoli. L’occasione è di ritrovarsi tra ex capitolini ma anche premiare il merito degli attuali studenti

Sono state assegnate le borse di studio: quella del valore di 2500 euro in onore del Generale Milani, istituita per volontà del Cavaliere Alfredo Ambrosetti per onorare la memoria del Generale, è andata a Christian Fede di IID, studente di prima liceo, che ha conseguito risultati eccellenti distinguendosi nelle attività di educazione civica e nel comportamento..

La Borsa di Studio in onore “Maria Ambrosetti Conte”, moglie del cavaliere Alfredo Ambrosetti è andata a Giulia Bergamin mentre la Borsa di Studio in onore di “Amanda, Virginia, Vittoria, Matilde, Alfredo Matteo”, nipoti del Cavaliere Ambrosetti è stata assegnata a Marco Alberto. Entrambe le borse sono tate assegnate a studenti che hanno proseguito gli studi universitari scegliendo economia.

La. borsa di studio in onore e in ricordo di Ombretta Michetti, medico, e Paola Bollini, architetto, due compagne di classe nel corso F, diplomate nel 1984, entrambe prematuramente scomparse, è stata assegnata ex aequo a Agostini Tommaso e a Pontiggia Camilla. La borsa è stata istituita dalle ex compagne di classe di Paola e Ombretta per premiare uno studente meritevole che abbia scelto il corso di medicina.

La borsa di studio in onore e in ricordo della prof.ssa Silvia Moroni che ha insegnato Storia dell’Arte al liceo dal 2008 al 2016, è stata assegnata a Pietro Chiesa che sta seguendo un corso accademico con indirizzo artistico o storico-artistico

La borsa di studio Roberto Maroni, istituita dai famigliari, è stata consegnata dalla moglie Emy Macchi a Christoph Karol Velati che presentava le tre caratteristiche richieste:

 Abbia svolto attività di rappresentante di Istituto o di classe

 Suoni uno strumento musicale

 Partecipi come volontario alle attività di un’Associazione che operi nel sociale

Nel corso della serata sono state poi attribuite alcune targhe: alla professoressa Paola Viotto, apprezzata studiosa e storica dell’arte, all’ex studente Paolo Lacchin impegnato in attività di volontariato con il progetto Madiba che l’ha portato come volontario in Etiopia.

Una targa è stata poi assegnata all’avvocato Ferruccio Zuccaro che nelle aule del Liceo Cairoli ha iniziato il percorso culturale e umano che lo ha portato alla Laurea in Giurisprudenza e ad esercitare la professione di avvocato a Varese per tanti anni.

Alla fine della serata è stato assegnato il “Caiolino d’oro” premio istituito nel 1998. A riceverlo è stato Ferdinado Bruni che, formatosi come studente al Liceo Cairoli, dopo il diploma conseguito nel 1971, ha frequentato la scuola del Piccolo teatro di Milano e ha fondato il teatro dell’ Elfo con Gabriele Salvatores a soli 21 anni, nel 1973.