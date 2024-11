Sfida d’alta classifica per il Varese: al “Franco Ossola” la NovaRomentin

Si chiude tra le mura amiche l’intensa settimana del Varese. Dopo il pari di Vado e la sconfitta in Coppa Italia di Sant’Angelo, i biancorossi saranno in scena domenica 10 novembre (ore 14.30) al “Franco Ossola” per affrontare la NovaRomentin.

Una sfida di alta classifica quella che metterà di fronte la squadra di mister Roberto Floris a quella di Pablo Gonzalez, un avversario mai banale a Masnago, dai tempi di quando vestiva la maglia del Novara nelle sfida di qualche anno fa. Dando un occhio alla classifica, saranno di fronte seconda contro quarta: il Varese divide la seconda piazza con il Ligorna a quota 22 mentre la NovaRomentin segue a un solo punto di distanza condividendo la posizione con la Lavagnese, che sarà peraltro anche la prossima avversaria dei biancorossi.

Mister Roberto Floris ancitipa la sfida e ai suoi chiede, come al solito, grande concentrazione: «È una partita molto importante: serve un risultato positivo per dare continuità e fare il salto che ci serve. Dovremo mettere in campo l’atteggiamento giusto contro una squadra molto forte e che ha giocatori importanti. La NovaRomentin per me è tra le tre favorite di questo girone e richiede la massima attenzione. A nessuno piace perdere ma la Coppa Italia è stata una parentesi per dare spazio ai giovani della società, anche per capire chi può essere una risorsa. Non mi interessano i risultati degli altri, mi interessa ciò che fa il mio Varese».

DIRETTA VN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.