Si accende il Natale a Varese: ecco gli eventi del weekend, tra albero e giardini

Il Natale a Varese è pronto ad accendersi: è partito il countdown per l’ccensione delle luci natalizie nella città.

Si comincia questa sera, venerdì 29 novembre alle 18.30, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Monte Grappa e delle luci nelle strade cittadine. L’evento sarà accompagnato dalla musica del Trio Coro Gospel. Oggi è anche il giorno dell’apertura del Mercatino di piazza Monte Grappa che sarà aperto fino al 6 gennaio 2025. Trenta casette di legno addobbate e illuminate, con musica ed eventi per grandi e piccini. Da sabato 30 novembre, per tutti i fine settimana, saranno presenti elfi e folletti che affiancheranno Babbo Natale, oltre alla giostra illuminata, laboratori creativi e piccole esibizioni teatrali a cura delle associazioni del territorio.

Si prosegue poi domenica 1° dicembre, alle 18.30, con l’inaugurazione del Giardino delle Meraviglie nel parco di Palazzo Estense. Sette chilometri di fili di lucine pronte ad accendersi insieme alle proiezioni natalizie sui 90 metri di facciata di Palazzo Estense, con musica e spettacoli per un viaggio magico e natalizio. Torna così per il sesto anno consecutivo lo spettacolo ai Giardini Estensi che incanta grandi e piccini con le luci e le proiezioni che si diffonderanno nel cuore della città.

«Il Natale a Varese è pronto a partire – spiega la vicesindaca, con delega alla promozione del territorio, Ivana Perusin – da stasera si accenderanno le lucine nelle strade e domenica sarà la volta dello spettacolo ai Giardini Estensi. In questo periodo la magia del Natale si diffonderà in tutta la città grazie alle tante iniziative, agli spettacoli di luci e alla bellezza dei nostri luoghi come il centro, i quartieri e il Sacro Monte. Siamo dunque pronti ad accogliere i tanti visitatori, cittadini e turisti».

Il Giardino delle Meraviglie sarà aperto da domenica 1° dicembre a lunedì 6 gennaio 2025, dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 21, e da venerdì a domenica e festivi dalle 18 alle 22.30.

Un altro appuntamento sempre molto apprezzato da tutti è quello con la pista di pattinaggio, nel cuore del parco dei Giardini Estensi, che ogni anno accoglie migliaia di cittadini e bambini. La pista sarà aperta da venerdì 29 novembre al 19 gennaio, tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 19, i festivi dalle 10 alle 23.

DAL 7 DICEMBRE ILLUMINATO ANCHE IL SACRO MONTE

Come sempre poi la magia del Natale illuminerà anche il borgo patrimonio Unesco. Il 7 dicembre si accendono le luci al Sacro Monte: all’imbrunire l’accensione a cura del Gruppo Lucine, in collaborazione con l’associazione Amici del Sacro Monte e in partenariato con il Comune di Varese. Anche quest’anno le vie del borgo saranno allestite con i lavori realizzati dai bambini e bambine dei doposcuola della città, grazie all’iniziativa che vede la collaborazione con l’assessorato ai Servizi educativi. Sono poi moltissime le proposte di spettacoli, concerti, installazioni, eventi nei diversi quartieri, dedicati ai bambini e alle famiglie.

Tutti gli eventi del Natale a Varese sono: https://www.vareseinforma.it/natale-a-varese-2024/

SOSTA GRATUITA PER LO SHOPPING NATALIZIO

Da oggi poi scatta anche la sosta gratuita in Area Verde nei weekend e la settimana prima di Natale. Dal 29 novembre al 17 gennaio più di 1500 stalli in prossimità del centro città saranno ad accesso gratuito durante i weekend: in queste aree la sosta sarà libera e gratuita nelle giornate del venerdì, dalle 14.00 alle 20.00, e del sabato dalle 10.00 alle 20.00. Gratuità anche nei sei giorni prima di Natale, nei giorni dal 19 al 24 dicembre 2024, dalle 10.00 alle 20.00.

Le Aree verdi che prevedono la gratuità interessano una cinquantina di strade nella zona del centro, le vie intorno alla zona della Brunella, l’area intorno alle scuole nella zona di Casbeno, Biumo Inferiore e Belforte.