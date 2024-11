Solbiate Arno si interroga: tre serate per riflettere su violenza di genere, ludopatia minorile e cyberbullismo

Il Comune di Solbiate Arno, in collaborazione con il Lions Club Solbiate Arno Valle Arno, propone un ciclo di incontri dedicati a temi di grande rilevanza sociale, offrendo spunti di riflessione e approfondimento. Le serate, aperte alla cittadinanza, si terranno presso la Biblioteca Comunale e tratteranno argomenti importanti come la violenza di genere, la ludopatia minorile e il cyberbullismo, con l’intervento di esperti e professionisti qualificati.

Il primo appuntamento, previsto per il 28 novembre 2024, sarà dedicato alla violenza di genere. Tra i relatori ci saranno l’avvocata Simona Garavaglia, Mariella Amato, insegnante tecnico di primo livello del Metodo Globale Autodifesa (MGA), e la dottoressa Isabella Cerella, psicologa e criminologa di ElasticaMente APS Legnano. Verranno affrontate le problematiche legate alla violenza contro le donne, con un focus su prevenzione, tecniche di autodifesa e supporto psicologico.

Il secondo incontro, in programma il 9 gennaio 2025, si concentrerà sulla ludopatia minorile. A condurre la serata saranno l’avvocata Simona Garavaglia e la dottoressa Isabella Cerella, che analizzeranno le cause e le conseguenze della dipendenza dal gioco d’azzardo nei giovani, proponendo strategie di intervento e prevenzione.

L’ultimo incontro, previsto per il 30 gennaio 2025, affronterà il tema del cyberbullismo, un fenomeno in crescita che coinvolge soprattutto i più giovani. Interverranno l’avvocato Mauro Ferrario, la dottoressa Francesca Rosa, psicologa e psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, e Vincenzo Vetere, presidente dell’Associazione ACBS. La serata offrirà strumenti per riconoscere e contrastare questo tipo di bullismo online, con consigli pratici per famiglie, insegnanti e ragazzi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Solbiate Arno al numero 0331 991885 o via email all’indirizzo biblioteca@comune.solbiate-arno.va.it.