Tra Milano e Gallarate, torna a cantare il Coro Penna Nera, celebre e apprezzato coro alpino gallaratese.

Domenica 10 novembre, al mattino, il coro diretto dal maestro Fabio Zambon sarà alla Fondazione Don Gnocchi di via Capecelatro, quartiere San Siro a Milano.

È poi già fissato il concerto di Natale, un appuntamento ormai tradizionale proposto dal coro a Gallarate: è in programma per il 20 dicembre, come già l’anno scorso sarà ospitato nella insolita sede di San Francesco, la bella chiesa neogotica di piazza Risorgimento, ormai aperta di rado dopo che le monache benedettine su sono trasferite al convento di Grandate, in provincia di Como.