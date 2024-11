“Trasform-Azione”: laboratorio creativo alla biblioteca civica di Varese

Un laboratorio creativo dove sarà possibile liberare l’immaginazione, toccare e reinterpretare fotografie d’autore su temi legati all’identità e alla diversità.

Domenica 1° dicembre, dalle 14.30 alle 17.30 in Sala Morselli, della Biblioteca Civica di Varese ci sarà l’occasione di esplorare in modo originale e personale le immagini esposte, utilizzando vari materiali a disposizione, e contribuire alla creazione di una mostra collettiva che verrà allestita direttamente in biblioteca.

L’evento, gratuito con prenotazione consigliata, è parte del progetto #InBiblioteca, ispirato quest’anno al tema “Kafka e la metamorfosi”. Un’esperienza coinvolgente per chi vuole mettere alla prova la propria creatività e riflettere su tematiche profonde e universali.

Durante l’evento, i partecipanti potranno utilizzare materiali forniti per reinventare le fotografie esposte, riflettendo sui temi dell’identità e della diversità.

Per l’iscrizione clicca qui https://www.eventbrite.it/e/inbiblioteca-trasform-azione-tickets-1068019317529?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl