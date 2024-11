Tre linci uccise per errore da un guardiacaccia svizzero

Un guardiacaccia del Canton Grigioni ha ucciso tre linci, scambiandole per cuccioli di lupo. Si tratta di due cuccioli e un maschio adulto. L’uomo si è subito costituito alle autorità. L’accaduto è stato reso noto dall’Ufficio retico per la caccia e la pesca (UCP). L’incidente è avvenuto nella notte del 16 novembre nella Surselva, precisa l’UCP, in un contesto di regolazione di grandi predatori, autorizzata dal Cantone (Ricordiamo che in Svizzera sono previsti abbattimenti, in particolari condizioni e su autorizzazione delle istituzioni competenti).

L’uomo ha colpito le linci scambiandole per tre cuccioli di lupo del branco del Vorab, per i quali era stato permesso l’abbattimento a inizio settembre. Presso la Procura grigionese è stata avviata un’indagine penale e sono stati presi i primi provvedimenti.

La lince, secondo la legge svizzer sulla caccia (LCP) rientra tra le specie protette. La sua reintroduzione in natura nel 1971 è avvenuta in seguito a una decisione del Consiglio federale. Da allora, nelle Alpi nordoccidentali e nel Giura si sono formate popolazioni stabili. Alcuni esemplari sono stati avvistati anche in territorio italiano, a poca distanza dal confine. (Foto di copertina: pixabay)