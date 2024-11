Trent’anni al servizio dei cittadini: va in pensione Franco Novati, un “signor” poliziotto amato da tutti

Apprezzato dai colleghi, e dai cittadini, che in lui hanno sempre trovato baluardo di legalità e presidio di umanità. Ai giornalisti dava del lei, un rispetto che si scioglieva a volte in battute sempre ironiche, e nel rispetto delle parti, consapevole dell’importanza del fare, e del raccontare. Che fossero furti ed estorsioni, o traffici di droga da smantellare, lui è sempre stato in prima linea

Dopo oltre trent’anni dedicati al servizio nella Polizia di Stato, va in pensione il dottor Franco Novati. Punto di riferimento per generazioni di poliziotti della provincia di Varese, nel corso della sua lunga carriera, il dottor Novati si è distinto per le non comuni doti umane e professionali, conseguendo brillanti risultati in materia di polizia giudiziaria e rappresentando, al contempo, una garanzia per i Questori che si sono succeduti nella provincia di Varese e che al dottor Novati hanno affidato la direzione dei più delicati servizi di ordine e sicurezza pubblica su tutto il territorio provinciale.

Dopo aver ricoperto incarichi, ad inizio carriera, nelle Questure di Venezia e Reggio Calabria, Novati approda nella provincia di Varese dove dirige, per ben 14 anni, la Squadra Mobile della Questura, occupandosi di importanti indagini anche di criminalità organizzata tra le quali ricordiamo l’operazione antidroga “Terminus” che ha portato all’arresto di 41 persone legate a Cosa Nostra tra cui spiccano i nomi di Totuccio Contorno e Gaetano Grado. Successivamente, il dott. Novati ha diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate e, dopo la promozione a Primo Dirigente, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e, da ultimo, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio.

In quest’ultima sede, il dott. Novati, in qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ha assicurato il regolare svolgimento di numerose manifestazioni di piazza ed incontri sportivi della locale squadra di calcio Aurora Pro Patria, nonché conseguito brillanti risultati in termini di contrasto ai reati contro il patrimonio, le fasce deboli – con particolare riguardo alla violenza di genere – e al traffico di sostanze stupefacenti, sequestrando ingenti quantità di droga e assicurando alla giustizia diversi gruppi criminali anche di provenienza straniera. La Polizia di Stato della provincia di Varese, con il pensionamento di Franco Novati, perde un elemento fondamentale che ha dato lustro, per molti anni, all’Amministrazione di Pubblica Sicurezza.