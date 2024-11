Un burraco per i giovani

Nuova iniziativa del Rotary Club Varese Ceresio venerdì 22 novembre a Varese. I rotariani hanno promosso un Torneo di Burraco per sostenere il Progetto Internazionale scambio giovani.

Si tratta di un progetto del Rotary International che offre ai ragazzi dai 15 ai 17 anni, non solo figli di rotariani, l’opportunità di conoscere realtà e culture diverse.

La scorsa estate dodici ragazzi provenienti da tutto il mondo hanno potuto vivere due settimane nel Varesotto all’insegna dell’amicizia, della condivisione e dello sport. Una iniziativa che si ripeterà la prossima estate con il Rotary Club Varese Ceresio del presidente Roberto Ballardini come club rotariano di riferimento.

I rotariani ceresini Massimo Marelli e Lucia Zilio sono i fautori del Torneo di Burraco che si svolgerà venerdì 22 novembre presso la sede dell’Associazione Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, a partire dalle ore 20.30. Per informazioni e iscrizioni e possibile contattare Massimo al 342 9416953.