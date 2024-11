Un dono di bellezza per dire “NO” alla violenza sulle donne

Sono stati consegnati i circa 2800 biglietti con messaggi di bellezza, sostegno, forza, amore, rispetto, libertà e coraggio preparati da bambini e ragazzi delle scuole dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio e da diverse associazioni e realtà del territorio in occasione della giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, lunedì 25 novembre.

Galleria fotografica A Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate in arrivo 2800 pergamene per dire “NO” alla violenza sulle donne 4 di 39

Nelle case di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate sono recapitate le pergamene con un messaggio particolare: “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. Oggi scuole e associazioni del territorio, persone grandi e piccole, hanno scelto di unirsi per donare messaggi d’amore, rispetto, gentilezza e libertà. Perché il vero amore è libero, gentile e MAI violento. In particolare questo messaggio lo dedichiamo a te…”, accompganato da disegni, frasi, poesie ideate dagli alunni delle scuole del territorio (le scuole materne di Casciago, Morosolo, Barasso, Comerio e Luvinate, le primarie di Casciago, Morosolo, Luvinate e Comerio, le scuole medie di Casciago e Comerio), ma anche da associazioni e realtà che si occupano di bambini, di ragazzi e di mamme come la Somsart Comerio, la Cooperativa Il Millepiedi, il Villaggio del Fanciullo, la casa di riposo di Morosolo e la Comunità “Il pezzettino”. Il tutto con il patrocinio dei quattro comuni coinvolti.

Le pergamene sono state preparate e consegnate anche al quinto piano dell’ospedale del Ponte di Varese, nel Day Center Oncoematologico, grazie all’adesione all’iniziativa della Fondazione Giacomo Ascoli. La secondaria Fermi di Comerio ha distribuito le pergamene venerdì attraverso gli esercizi commerciali di Comerio.

«Troppo spesso, anche nella giornata Contro la violenza sulle donne, sentiamo parlare unicamente di violenza e dolore, raramente si pone l’accento su un’alternativa possibile che invece ci sensibilizzi sul rispetto che si può diffondere grazie a gesti di gentilezza, amore autentico e che promuovano la libertà individuale – continuano gli organizzatori dell’evento, educatrici, educatori, insegnanti, professoresse e professori delle scuole promotrici -. Attraverso il “dono” di un biglietto scritto a mano, accompagnato da “bellezza” ( il disegno, l’origami, ecc…) i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, gli adulti diffonderanno la consapevolezza che un semplice gesto può donare un sorriso, far sentire meno soli, sensibilizzare le persone su temi importanti. Essere insieme a farlo è la forza che permette di arrivare a tante persone».