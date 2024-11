“Un pioniere nel sottosuolo”, il Cai Gallarate porta alla scoperta della speleologia

Secondo appuntamento della rassegna CineCime, organizzata dal Cai Gallarate: mercoledì 13 novembre alle Scuderie Martignoni, in via Venegoni 3, è in programma la proiezione del film Un pioniere nel sottosuolo di Monica Dovarch, una produzione italiana del 2023.

Una proiezione che mette al centro la speleologia, branca particolare dell’attività del Cai. La serata si aprirà alle 21:00 con ingresso gratuito e sarà introdotta da Antonio Moroni, istruttore di speleologia del CAI Gallarate, e Mila Gandino, operatore di Tutela Ambiente Montano (TAM) del CAI.

Il film racconta la storia di Renato, un uomo che intraprende un viaggio nelle profondità della Sardegna meridionale, alla scoperta delle proprie radici e dei segni lasciati dal tempo e dall’erosione in un vecchio sito minerario abbandonato. Un racconto intenso che esplora il rapporto tra uomo e natura, dove quest’ultima si riappropria dei suoi spazi, trasformando il paesaggio in uno scenario tanto affascinante quanto inaccessibile.

La serata, come ogni altra proiezione di CineCime, è a ingresso libero e gratuito.

I prossimi appuntamenti della rassegna CineCime a Gallarate

La rassegna CineCime continuerà anche nelle prossime settimane, offrendo agli appassionati di montagna e cinema una selezione di opere dedicate alla scoperta degli ambienti naturali e della vita alpina.

Mercoledì 20 novembre sarà la serata di “La bicicletta e il Badile”, documentario di Alberto Vallina e Maurizio Panseri, 2022. Un viaggio che unisce la passione per la montagna con quella per la bicicletta, ripercorrendo un percorso di sfida e introspezione attraverso paesaggi mozzafiato.

Mercoledì 27 novembre si conclude l’edizione 2024 con la proiezione speciale del documentario “K2, un’esperienza umana”. Speciale perché è il racconto emozionante della spedizione del gruppo del CAI di Gallarate al campo base del K2, intrapresa quest’estate. Un’esperienza unica per rivivere le difficoltà, le emozioni e i momenti significativi che hanno caratterizzato questa straordinaria avventura nel cuore del Karakorum.

Le proiezioni sono tutte a ingresso gratuito, iniziano alle 21.