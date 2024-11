Un presepe dipinto aspettando Natale con i bambini, da Castelseprio a Torba

È in programma per sabato 30 novembre alle ore 14.30 “Aspettando Natale – Un presepe dipinto”. Si tratta di una speciale visita guidata dedicata a bambine, bambini e ai loro genitori che partirà dagli affreschi della piccola chiesa di Santa Maria foris portas a Castelseprio per terminare con gli affreschi della Torre del Monastero di Torba.

Aprendo un antico libro, di quelli con le pagine un po’ consumate dal tempo, e con alcune parole dal suono complicato, i partecipanti scopriranno cosa raccontano le immagini della piccola chiesa di Santa Maria foris portas a Castelseprio.

Dall’annuncio a Maria alla figura di Giuseppe, e poi nascita di Gesù. Un percorso per tutta la famiglia in cui le parole narrate troveranno riscontro negli affreschi dell’edificio e che prosegue a Torba, per osservare come le immagini possano mutare stile e colori.

Attività a cura di Archeologistics.

Al termine possibilità di merenda presso il ristoro del Monastero di Torba.

Il punto di ritrovo per la partenza è all’area archeologica di Castelseprio, in via Castelvecchio 1513.

Spostamento tra Castelseprio e Torba con mezzi propri. Durata: 1h30.

Prenotazioni e info costi a QUESTO LINK.