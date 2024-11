Un tesoro di parole a Morosolo: la scuola primaria “A. Manzoni” celebra la lettura

La settimana della lettura ha portato un soffio di novità alla scuola primaria “A. Manzoni” di Morosolo. Grazie all’iniziativa nazionale #ioleggoperché, la biblioteca scolastica, completamente rinnovata, ha aperto le sue porte, rivelandosi un vero e proprio scrigno di tesori.

Con l’entusiasmo contagioso delle maestre Chiara Bani e Angela Azzoni, gli alunni si sono immersi in un’avventura creativa: un contest per ideare il logo della biblioteca, vinto da un’opera che ora ne rappresenta l’identità.

La giornata di venerdì 8 novembre è stata un tripudio di parole: i ragazzi più grandi hanno condiviso con i compagni più piccoli affascinanti libri digitali, creati da loro stessi, mentre i bambini di terza hanno allestito un angolo tematica, selezionando con cura i volumi legati al “tema del mese”: non a caso, ora, il tema è l’importanza delle parole. “Mi piace molto leggere… e anche la biblioteca!”, ha esclamato Chiara, una delle piccole lettrici.

L’entusiasmo è stato contagioso: «L’inaugurazione è stata bellissima e le attività divertenti», ha raccontato Elena, di quinta elementare. L’11 novembre, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione genitori di Morosolo (AGM) e della libreria Potere ai bambini di Varese, la scuola si è trasformata in una vera e propria libreria, con un banchetto ricco di libri da donare alla biblioteca.

«I genitori sono stati entusiasti e i bambini hanno guidato gli stessi alla scelta dei volumi da regalare alla scuola – hanno raccontato Alessia e Francesca, mamme dell’associazione -. Ne abbiamo venduti davvero tanti! Questa partecipazione indica che lo spazio della biblioteca è diventato parte integrante della vita dei bambini!».

La biblioteca è rimasta aperta per l’occasione, invitando grandi e piccoli a fare un “giro tra le parole”. Tutti sono rimasti incantati dalle “foglie di parole colorate”, su cui ogni alunno aveva scritto un proprio pensiero legato alla lettura. Anche l’assessore Caterina Cantoreggi, il consigliere comunale Eugenia Raso e l‘amata maestra (da poco in pensione) Alessandra Azzoni hanno voluto partecipare, scrivendo la propria parola, mentre in sottofondo scorrevano i libri digitali realizzati dai bambini.

Il mercatino del libro si ripeterà il 14 novembre, un’ulteriore occasione per arricchire la biblioteca e condividere la passione per la lettura.

Questa iniziativa è solo una delle tante che questa comunità educante organizza con passione e creatività, dimostrando quanto la lettura sia un valore fondamentale per la crescita di ogni bambino e sintomo di una realtà viva e attiva sul territorio