Una cena al buio per capire che nella vita vedere non è tutto

Si dice che nell’oscurità tutti i colori si somigliano, e tutti i sensi si dilatino. Per fare capire a tutti che per vedere serve il cuore e l’intuito più che la vista, i Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini – associazione affiliata alla Uisp – organizzano venerdì 29 novembre, alle 20, alla mensa Fuoricontesto di via Dunant di Varese, una Cena Inclusiva Senza Vedere.

Si tratta di un format già sperimentato tante volte e che ha sempre successo, in cui si può mettere in gioco e diventare non vedenti per una sera, affinando i propri sensi, immergendosi nell’incognito e lasciandosi trasportare dai sapori e dai profumi del cibo.

«Sarà un viaggio sensoriale indimenticabile» promette Antonella Cagnetta neo eletta nel Consiglio Direttivo, accanto agli altri consiglieri: Antonella Poretti, Andrea Priola e Giuseppe Rosafio, quest’ ultimo, anche capitano della squadra di baseball bxc, detentrice del titolo di Campioni d’Italia recentemente conquistato.

«Parte del ricavato della cena servirà per coprire le spese dell’associazione CISV che consente a non vedenti e a ipovedenti di praticare numerosi sport, come il baseball, il nuoto, il canottaggio, lo sci alpino e di fondo, la bici in tandem, il sup sul Lago Maggiore. E ancora rafting, ballo, yoga, bowling e una nuova esperienza di calciobalilla con un prototipo di pallina sonora».

Un altro progetto di cene inclusive senza vedere potrebbe essere organizzato a Laveno Mombello, coinvolgendo le assessore Barbara ed Elisabetta, insieme al presidente Sivelli delle Officine dell’Acqua. Con loro è già attivo il progetto Deep Blue, che ha già regalato la straordinaria emozione del lancio in parapendio.

Gli ospiti arriveranno un po’ prima delle 20, quando verranno accolti e accompagnati ai tavoli in una sala completamente buia (non sarà necessario coprire gli occhi). A servire ai tavoli saranno non vedenti e ipovedenti ed è richiesta collaborazione da parte dei commensali per passare i piatti, cosa che favorirà anche la reciproca conoscenza. La cena è segreta proprio per stimolare i sensi alla scoperta dei piatti, dall’antipasto fino al dessert. In cucina ci saranno Francesca e Stefania.

Durante la cena sono previsti intrattenimenti musicali e sorprese per coinvolgere i partecipanti. Sarà dato spazio alla curiosità dei presenti che volessero conoscere più da vicino il mondo dei non vedenti.

Anche i bambini possono partecipare se non hanno paura del buio (solo in bagno c’è un lumicino). E’ una cena informale: non è necessario un abito particolare. Alla fine, per abituarsi gradatamente alla luce, il caffè viene servito a lume di candela.

Durante la cena viene chiesto di spegnere cellulare e orologi luminosi che rovinerebbero l’effetto.

La cena costituisce anche un’occasione per far conoscere le attività dell’associazione, che ha appena rinnovato il direttivo confermando la presidenza di Giovanni Castiglione che ritorna sui due temi importanti: la necessità di avere una nuova sede con magazzino e un numero maggiori di volontari per accompagnare i ciechi nelle diverse attività sportiva.

Per saperne di più è possibile consultare il sito internet dell’associazione CISV e i social Facebook e Instagram, tutti con il nome di “ciechi e ipovedenti sportivi varesini”. Per prenotare la cena, che costa 30 euro, telefonare ai numeri: 3473129605, oppure 3357460233.