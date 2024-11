Una donna di 89 anni rimase nei boschi della Forcora per 4 giorni: il caso ispira l’esercitazione di Croce Rossa Varese

Una donna dispersa tra i boschi. La grande mobilitazione dei gruppi di soccorso e il ritrovamento dopo 4 giorni di ricerche.

Il salvataggio dell’anziana donna che per 4 giorni è rimasta nei boschi della Forcora l’estate scorsa ispirerà l’esercitazione che sabato prossimo, 23 novembre, i volontario della Croce Rossa Comitato di Varese affronteranno al Campo dei Fiori. Una prova per affinare le tecniche di intervento in emergenza.

L’attività coinvolgerà mezzi e più di 200 tra volontari e operatori in diverse aree nella zona del Campo dei Fiori, con l’obiettivo di perfezionare le procedure operative e garantire la massima prontezza in situazioni di emergenza.

Tipologia di scenario

Il caso della donna di 89 anni rimasta sola nei boschi ha evidenziato l’importanza di una risposta coordinata e tempestiva tra squadre di soccorso, con l’integrazione di risorse logistiche e operative per affrontare al meglio circostanze critiche.

Nel corso dell’esercitazione saranno simulate operazioni di ricerca e soccorso, gestione di scenari complessi e supporto logistico, riproducendo condizioni di emergenza che potrebbero verificarsi nel nostro territorio.

Un appello alla cittadinanza

Chiediamo alla cittadinanza di non allarmarsi qualora notasse una colonna di mezzi di Croce Rossa Italiana in movimento o operativa nelle aree interessate dall’esercitazione. Si tratta di un’attività programmata per garantire che i volontari siano pronti a rispondere in modo efficace a situazioni di reale emergenza.

Questi momenti formativi sono cruciali per addestrare i volontari a lavorare in squadra, migliorare la comunicazione operativa e affrontare emergenze con professionalità. La Croce Rossa Italiana investec ostantemente nella formazione per assicurare un intervento rapido e competente in ogni tipo di scenario.