Una ricompensa per ogni gusto

Siamo a un passo dal secondo traguardo. Quello che ci farebbe superare i 30mila euro. Intanto i sostenitori sono arrivati a 352. Insomma, un gran bel risultato, ma a quattro giorni dalla chiusura del crowdfunding possiamo fare ancora meglio anche grazie a te.

Mica vorremo perdere l’occasione di entrare in una community che si annuncia frizzante e piena di energie. Allora vi diamo ancora qualche suggerimento concreto per sostenerci. Non è difficile, basta scegliere quanto donare, guardare alle ricompense e poi avere una carta di credito, Paypal, Satispay oppure fare un bonifico direttamente all’Associazione Anche io Aps il cui Iban è IT03E0840450700000000045736.

Questi 55 giorni sono stati entusiasmanti. Abbiamo ricevuto tanti commenti, tanta energia e diverse proposte di collaborazione. Ora possiamo davvero fare ancora la differenza. Sosteneteci e diffondete la proposta.

LE RICOMPENSE

Vi indichiamo alcune ricompense ancora attive. Grande successo per il puzzle del Sacro Monte di Varese: ne sono rimasti solo 2 con tante richieste ancora.

Lo spazio di Materia: potete utilizzarlo con diversi tagli di proposte da 200 a 1000 euro

Al cinema: ancora 8 biglietti e la tessera dell’associazione, un manifesto speciale, la proiezione di Digitalife, la locandina di Va in giro.

Il libro di Mario Calabresi autografato: ne abbiamo a disposizione ancora 15

Il caffè protagonista: un caffè in cammino, il caffè letterario, il caffè solidale e un caffè per tutto l’anno (solo 2)

Grandi amici: sono rimaste le due ricompense importanti da 2.000 euro con la possibilità di adottare la macchina del caffè e il telo per le proiezioni.

L’aperitivo e la tessera: per tutti ancora due classici con l’aperitivo insieme a Materia e la tessera dell’associazione Anche io.