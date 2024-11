Una serata di beneficienza per ricordare gli avvocati Laura Cembali e Cesare Bonazzi

A dieci anni dalla scomparsa di Laura Cembali e cinque da quella di Cesare Bonazzi, due avvocati che hanno lasciato un segno profondo nella comunità di amici, colleghi e conoscenti si sono riuniti per onorarne la memoria con un evento di beneficenza tenuto nella serata di giovedì a Varese al Caffè Broletto. Organizzato in nome dell’amicizia e della condivisione che ha legato molti a Laura e Cesare, l’incontro non è stato solo un tributo alle loro vite, ma anche un’occasione per fare del bene, con una raccolta fondi a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).

Il ricordo di Laura e Cesare è ancora vivo tra chi li ha conosciuti nei corridoi del tribunale e fuori dalle aule di giustizia, dove portavano avanti le loro battaglie, sempre con discrezione e determinazione. Dal 2015, anno del primo anniversario della scomparsa di Laura, e dal 2019, quando anche Cesare ci ha lasciati, questo evento benefico è diventato un appuntamento fisso per la comunità.

«Ringrazio di cuore tutti voi e coloro che, anche non potendo essere presenti, hanno voluto contribuire in questo momento di festosa solidarietà» ha dichiarato il presidente della Camera Penale di Varese avvocato Fabio Margarini, sottolineando come la partecipazione a questo evento rappresenti un forte senso di appartenenza e la volontà di tenere viva la memoria di Laura e Cesare.

Questa iniziativa di solidarietà vuole abbracciare nel ricordo i due avvocati, celebrandoli non solo come professionisti, ma come persone di valore che hanno saputo ispirare amici e colleghi