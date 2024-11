Uyba, fatti bella in tv: sabato sera a Busto arriva Firenze

Sabato 30 novembre alle ore 20.30 la Eurotek Busto Arsizio sarà impegnata nell’anticipo televisivo alla e-Work Arena contro le toscane de Il Bisonte Firenze, in una delle partite più intriganti del 10° turno di andata. La partita di viale Gabardi sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, motivo in più per le Farfalle per “farsi belle” davanti alla platea nazionale. Come belle, anzi bellissime, sono state nell’ultimo mese. (foto Uyba/Alemani)

Le ragazze di coach Barbolini arrivano da una serie di risultati straordinari e si trovano attualmente nella parte alta della classifica con 15 punti. Ovvero in piena zona per la qualificazione al tabellone di Coppa Italia. La squadra toscana, allenata da coach Bendandi, occupa il centro della graduatoria con 9 punti (ma ha una gara da recuperare) e sta trovando continuità di gioco, nonostante la recente sconfitta casalinga contro Perugia. Firenze si è dimostrata avversaria ostica nelle giornate precedenti, capace di strappare punti a squadre di livello come Milano e Chieri, portandole entrambe al quinto set.

La Eurotek UYBA dovrebbe schierarsi con il consueto sestetto: Boldini in regia, Obossa opposta, Sartori e Van Avermaet al centro, Piva e Kunzler in banda, con Pelloni nel ruolo di libero. La squadra ha dimostrato solidità, ma come evidenziato anche da Benedetta Sartori, cerca ancora maggiore continuità di rendimento: «A Cuneo, nonostante la vittoria, non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo. Firenze sarà un avversario agguerrito, ma sappiamo di poter fare grandi cose se riusciamo a esprimere il nostro gioco con costanza».

Dall’altra parte, Il Bisonte schiererà Battistoni in regia e Malual come opposta: quest’ultima è reduce da prestazioni importanti con 30 punti contro Roma e 23 contro Perugia. Al centro Mancini e Butigan, in banda Nervini e Davyskiba, e Giulia Leonardi, ex farfalla amatissima dal pubblico di Busto, nel ruolo di libero. Facile prevedere un boato al suo ingresso in campo; poi però la spinta del pubblico sarà tutta per una Eurotek che sta regalando emozioni.

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Firenze: 1 Acciarri, 3 Manual, 4 Butigan, 6 Leonardi (L), 7 Battistoni, 9 Giacomello, 10 Nervini, 11 Mancini, 13 Ribechi (L2), 17 Lapini, 18 Cagnin, 18 Agrifoglio, 21 Davyskiba. All.

Programma (10a di andata): Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Wash4green Pinerolo; Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara; Cda Volley Talmassons Fvg – Honda Olivero Cuneo; Eurotek Uyba Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Smi Roma Volley; Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Bergamo – Numia Vero Volley Milano.

Classifica: Conegliano 30 (10 – 0); Milano 22 (8 – 2); Scandicci 21 (7 – 2); Novara 20 (7 – 2); Chieri 17 (7 – 3); BUSTO ARSIZIO 15 (5 – 4); Bergamo 15 (5 – 4); Vallefoglia 12 (4 – 5); Pinerolo 10 (3 – 6); Firenze 9 (3 – 5); Perugia 8 (2 – 8); Talmassons 5 (1 – 8); Cuneo 4 (1 – 7); Roma 4 (1 – 8).