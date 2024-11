Varese, allenamento “in rosso” contro la violenza

NOTIZIARIO UISP del 20 novembre 2024

VERSO IL 25 NOVEMBRE – No alle discriminazioni di genere

.

«In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, crescono le iniziative Uisp in programma, per sensibilizzare cittadine e cittadini su un fenomeno sempre più drammatico – scrive Uisp in una comunicazione ufficiale – L’Uisp ha caratterizzato questo 2024 con le iniziative e gli appuntamenti di Futura, per promuovere una cultura del rispetto, per i diritti di tutte e di tutti, per la libertà. Un impegno che continua ogni giorno, con i Comitati regionali e territoriali e nelle diverse attività.

Siamo consapevoli delle grandi difficoltà per le donne e le ragazze, troppo spesso vittime di disuguaglianze, discriminazioni e violenze ogni giorno: dalle difficoltà per il lavoro, all’equità salariale e di carriera, dalle difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita a quelle per il mantenimento dei diritti acquisiti. Le donne sono libere di scegliere e decidere della propria vita e sempre di più come Uisp vogliamo promuovere azioni ed iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

Un impegno non solo per il nostro Paese: pensiamo alle zone di guerra e conflitti, alle lotte delle donne nei Paesi che non rispettano i diritti delle persone come in Iran, donne a cui viene tolta ogni libertà, spesso abusate, violentate, uccise e ogni azione possibile deve essere messa in campo per una stagione di pace e rispetto

Il contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere sono per noi priorità: vogliamo per questo promuovere iniziative in tutto il territorio, far conoscere i nostri progetti ed attività per il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Ricordiamo l’esperienza fatta con il progetto Differenze, così come progetti e attività che si stanno sviluppando nei territori, per parlare di educazione all’affettività, consapevolezza e rispetto delle persone. Vogliamo promuovere azioni di empowerment collaborando con le associazioni e le realtà del territorio: attraverso la promozione della pratica sportiva femminile vogliamo sottolineare il ruolo che lo sport può avere per la consapevolezza e conoscenza di sé, riprendendo quindi le linee della Carta europea dei diritti delle donne nello sport e la Carta a fumetti».

VARESE – Allenamento “in rosso” contro la violenza

Lunedì prossimo, il 25 novembre, nella palestra Uisp di Varese di piazza De Salvo, ci si allena in rosso per dire basta alla violenza sulle donne. A tutti coloro che partecipano ai corsi di Rita Di Toro (presidente di Uisp Varese) e di Sara Giusti, sarà chiesto di indossare un indumento rosso, oppure un accessorio o un nastro rosso. Faranno la stessa cosa anche le persone che si collegheranno online per seguire i corsi a distanza. A tutti gli iscritti ai corsi sarà mandato un messaggio whatsapp per ricordare l’iniziativa, con la locandina con la frase: «Se mai abbasserò la testa, sarà solo per ammirare le mie scarpe».

«Purtroppo c’è ancora molta inciviltà: anche un fischio o un complimento non gradito che arriva camminando per strada sono da considerare violenza, perché portano le donne a non sentirsi sicure – è il parere di Sara Giusti -. Sicuramente, per chi subisce violenza domestica, fare ginnastica è un momento di sfogo e di libertà. Serve per tornare a respirare e anche per ritrovare “la forza” e la fiducia in se stesse e nelle proprie capacità. Fare sport diventa dunque quello che serve per dire: “io ce la posso fare, posso uscire da tutto questo”».

BASKET – Pillole di First League

Bene La Sportiva Gavirate, che sbanca la Marconi di via Adriatico, 83-92 per i lacuali che volano a 10 punti in classifica, lasciando le pantere a 2. Nel girone Sud, l’Irish Venegono, al quinto rosa, in sei gare, regola la Wool Va per 92-69, confermandosi una delle maggiori candidate al titolo finale. A segno anche la Fulgor Somma Lombardo di Cadringher, che sconfigge 85-72 la squadra bustocca dell’Orange Five e prosegue il suo cammino in alta quota nel girone Ovest.

Passiamo a martedì 12 novembre, con la vittoria della capolista del girone Est: La Sezione Figino Serenza passa a Tavernerio, superando il Ceres Moda di 9 lunghezze. Mercoledì 13 novembre è caratterizzato dalla disputa di 3 partite: blitz vincente del Basket School Tradate, che passa a Malnate, superando il Just Drink It di strettissima misura: 60-59 per la squadra di Zorzi al 48′. Nuova vittoria dell’imbattuta capolista Besozzo Horses, che batte la Pallacanestro Bizzozero: finisce 92-51 per la squadra di Papa su quella di Lazzari, in un match caratterizzato dalla presenza della famiglia Vis in campo, con il padre negli Horses e il figlio nei varesini.