Varese celebra il 4 Novembre: un tributo alle Forze Armate e ai caduti

Anche Varese ha reso omaggio ai caduti per celebrare la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La commemorazione, che ha avuto luogo in piazza san Vittore, nel pieno centro della città, ha ricordato ancora una volta l’importanza del 4 novembre, data che sancisce la vittoria delle forze italiane nel 1918, segnando la fine della Prima Guerra Mondiale.

«Il nostro pensiero – ha sottolineato Davide Galimberti, sindaco di Varese – Va a tutti i giovani che hanno sofferto al fronte, ma anche alle loro famiglie: madri, padri, figli che hanno pagato il prezzo della guerra per difendere la libertà». Un momento di raccoglimento per riflettere sull’eredità di chi ha combattuto per i valori di pace e democrazia che oggi, più che mai, devono essere tutelati.

Il sindaco ha poi fatto riferimento al complesso scenario internazionale attuale, carico di tensioni e guerre, ricordando l’urgenza di promuovere la pace e il rispetto del diritto internazionale: «Con oltre 50 elezioni nel mondo quest’anno – ha aggiunto – auspichiamo che la chiusura del ciclo elettorale porti a una nuova fase di stabilità e dialogo».

Insieme al sindaco della città, erano presenti tra gli altri il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, il presidente della Provincia Marco Magrini (con indosso il suo cappello da alpino), l’Onorevole Andrea Pellicini, il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, oltre a molte altre autorità civili e religiose.