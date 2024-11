Venegono Superiore ricorda le vittime della strage di Nassiriya e tutti i caduti in missione di pace

Il 12 novembre si celebra la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace e quest’anno il 21esimo anniversario dell’attentato di Nassiriya, che provocò 28 morti di cui 19 italiani e 9 iracheni.

Per celebrare questa ricorrenza, il Comune di Venegono Superiore organizza per domani sera, martedì 12 novembre, una serata di celebrazioni e riflessioni che si terrà in Municipio.

Alle 20,45 verrà deposta una corona e alle ore 21 in Sala consiliare si terrà una commemorazione. Seguirà un momento di dibattito e confronto tra esponenti locali delle Forze armate e operatori di pace impegnati in missione alla presenza del sindaco Fabiano Lorenzin e dell’amministrazione comunale.

Modera l’incontro Lelia Mazzotta Natale, assessore alla cultura. Saranno presenti all’evento il gruppo musicale Venegono Superiore e il gruppo alpini di Venegono Superiore. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

QUI LA LOCANDINA