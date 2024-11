Verso il nuovo Pgt: passeggiate in città per immaginare la Saronno di domani

L’Amministrazione comunale di Saronno apre il percorso di partecipazione dei cittadini alla revisione del Piano di governo del territorio, con un’iniziativa che prenderà il via nel fine settimana. Si tratta di quattro passeggiate per la città insieme al sindaco, agli assessori e ai tecnici del Pim, lo studio che sta lavorando al nuovo Pgt.

Le quattro camminate urbane si svolgeranno in altrettante aree della città e saranno un’occasione per “esplorare” Saronno, e dare suggerimenti sul riutilizzo delle aree e sulla rigenerazione di luoghi dismessi o degradati.

«Un’iniziativa per immaginare e progettare insieme il futuro della città, con i cittadini protagonisti del cambiamento – spiegano gli amministratori saronnesi – Una proposta che si aggiunge ai tavoli di lavoro e agli incontri pubblici in programam la prossima primavera».

La prima passeggiata è in programma sabato 16 novembre alle 11: e di intitola “Oltre ferrovia: esplorando la nuova Saronno tra housing sociale e sostenibilità“.

Il percorso, che parte e arriva alla stazione ferroviaria, attraversa i luoghi simbolo della “nuova” Saronno, mettendo in evidenza le aree oggetto di grandi trasformazioni urbanistiche e i progetti di housing sociale, sia quelli storici che quelli più recenti. Il tragitto giunge fino al torrente Lura con i suoi spazi aperti e si conclude con il ritorno in stazione, passando per il sottopassaggio di via Milano. Il percorso esplora il rapporto tra le grandi aree di trasformazione della Nuova Saronno e l’inclusione nei contesti urbani.

Tutte le informazioni sul sito dedicato al nuovo Pgt di Saronno