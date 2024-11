Villa Recalcati ospita “Senologia al centro” e le visite gratuite sono già sold out

Le visite gratuite della tappa varesina di “Senologia al centro” sono già sold out: l’annuncio è arrivato durante la presentazione ufficiale avvenuta oggi in Prefettura.

L’iniziativa, che si terrà a Villa Recalcati da venerdì 8 a domenica 10 novembre, disponibile su prenotazione, ha registrato in poche ore il tutto esaurito, confermando l’interesse del territorio per la prevenzione del tumore al seno.

Grazie alla collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e al Gruppo Gnodi e Mobile System S.r.l., il progetto offre l’accesso gratuito alle donne fino ai 45 anni e oltre i 75, fasce d’età che solitamente non rientrano nei programmi di screening ordinari dell’ATS.

«Siamo fieri di aprire le porte di Villa Recalcati all’iniziativa di “Senologia al centro” che mette la prevenzione a disposizione di tutte le donne del nostro territorio, soprattutto in quelle fasce d’età spesso escluse dai programmi di screening ordinari – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, nell’incontro che ha presentato l’evento, e che ha visto protagonista anche il prefetto Salvatore Pasquariello – La ricerca ha fatto grandi passi e oggi dal tumore al seno ci si può salvare, ma l’accesso precoce ai controlli resta essenziale. È importante che la prevenzione diventi un tema da affrontare tra i giovani, per far sì che si diffonda anche nelle famiglie. Perché insegnare a prendersi cura della propria salute è il primo passo per imparare a preservarla. Invito quindi a cogliere questa occasione: prevenire è davvero il primo passo per prendersi cura di sé e del proprio futuro».

«Con un tasso di adesione del 43%, queste iniziative dimostrano quanto siano fondamentali per sensibilizzare le persone alla prevenzione – Ha commentato il consigliere regionale Emanuele Monti – Ogni adesione è un passo in avanti per diffondere la cultura dei controlli preventivi, essenziali per la salute di tutti».

Purtroppo però: «Esiste ancora un blocco sulla prevenzione, la paura di scoprire qualcosa di grave – ha sottolineato Giuseppe Catanoso, direttore sanitario di ATS Insubria – È fondamentale sfatare questo mito: prevenire significa salvare vite, riducendo anche la necessità di cure pesanti per i pazienti e alleviando il carico per le strutture sanitarie».

«Diffondere la cultura della prevenzione è essenziale, come dimostra questo tavolo di lavoro – spiega il professor Ivanoe Pellerin, presidente provinciale LILT – Oggi ci stiamo occupando della salute femminile, ma è importante ricordare anche quella maschile, spesso più restia a partecipare a queste iniziative».

Presenti alla presentazione anche i responsabili dell’azienda Gnodi, che realizza cliniche mobili e che è di supporto all’iniziativa fin dalla sua nascita: «La nostra è una collaborazione di lungo periodo, da quando è nata due anni fa – hanno spiegato – Dalla partecipazione a un test iniziale è diventata una grande iniziativa con 4000 risultati».

Il taglio del nastro inaugurale è previsto per sabato 9 novembre alle 11:00 a Villa Recalcati. La clinica mobile “bianco e rosa” sarà operativa dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 per tutta la durata dell’evento, sebbene le prenotazioni siano già chiuse a causa dell’elevata domanda​