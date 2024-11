Virgo Fidelis nella chiesa di San Giovanni Bosco a Olgiate Olona

Nella chiesa San Giovanni Bosco a Olgiate Olona, si è svolta lo scorso 26 novembre una solenne cerimonia in onore della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Un evento di grande importanza che ha visto la partecipazione dei sindaci Giovanni Montano, primo cittadino di Olgiate Olona, e Cristina Borroni, sindaca vicaria di Castellanza, insieme al Comandante e numerosi altri rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri di Castellanza ed dell’Associazione Carabinieri in congedo.

La celebrazione, carica di significato, è stata un’occasione per riflettere sul valore e sul ruolo imprescindibile dei Carabinieri nelle nostre comunità. La Virgo Fidelis, titolo mariano legato alla fedeltà e alla protezione, rappresenta per l’Arma un simbolo di dedizione e impegno che si rinnova ogni giorno al servizio del bene comune.

Il sindaco Montano, intervenuto durante la cerimonia, ha espresso profonda gratitudine verso i Carabinieri: “La vostra presenza sul territorio non è solo garanzia di sicurezza, ma un sostegno umano e sociale che spesso agisce come quello di un fratello maggiore. Il vostro non è un semplice mestiere, che termina con l’orario di servizio, o professione seppur impegnativa che comporta terminato il lavoro quotidiano continuo aggiornamento, è di più. Come per esempio é per i medici, gli infermieri, un essere, un modello di vita, una voazione. Voi vivete una missione che trascende le ore di servizio, richiedendo una vocazione autentica, una continua formazione e un impegno costante al fianco delle persone quotidianamente e in ogni contesto.”

Il primo cittadino ha sottolineato come i Carabinieri rappresentino una categoria unica, capace di mantenere viva la loro missione anche dopo il termine ufficiale del servizio. “In questa prospettiva anche una volta in pensione, un Carabiniere resta sempre un Carabiniere, fedele ai valori che lo hanno guidato per tutta la vita.”

La cerimonia della Virgo Fidelis è dunque un momento prezioso per rinnovare il legame tra la comunità olgiatese e l’Arma, celebrando un impegno che non si limita alla sola sicurezza, ma che contribuisce in modo determinante a costruire un tessuto sociale più forte e coeso. L’amministrazione comunale di Olgiate Olona, insieme ai cittadini, ringrazia l’Arma dei Carabinieri per il quotidiano contributo alla tutela del territorio e per il ruolo educativo e sociale che svolge con dedizione e altruismo.