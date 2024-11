Voci bianche e grandi maestri nella stagione musicale comunale di Varese

Venerdì 29 novembre si terrà il secondo concerto della Stagione Musicale del Comune di Varese. L’appuntamento è alle 20.30 in Basilica San Vittore, dove si esibirà il Tölzer Knabenchor, uno dei cori maschili di voci bianche più famosi e di successo al mondo, sulle note di Bach, Scheidt e Mendelssohn-Bartholdy. Il direttore è Lorenzo Ghielmi, compositore e clavicembalista, tra i più autorevoli interpreti dell’opera organistica di Bach.

Il concerto è l’occasione per assistere all’esibizione del Tölzer Knabenchor, che porta avanti una lunga tradizione che vuole sia formato solo da giovani e giovanissimi ragazzi. Ogni anno il coro si esibisce nei principali festival internazionali, da Salisburgo ad Amsterdam, da Vienna a New York.

La direzione è affidata al varesino Lorenzo Ghielmi, tra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach, con concerti in tutta Europa, Russia, Giappone, Corea e Americhe. L’appuntamento in Basilica San Vittore vedrà l’esecuzione di brani di J.S. Bach e Mendelssohn. Ma Johann Sebastian non sarà l’unico della famiglia Bach ad essere rappresentato: il concerto permette di esplorare le influenze che contribuirono a determinare la musica del grande compositore. Saranno interpretati poi dei brani di Mendelssohn.

REGALARE MUSICA A NATALE CON “UNA NOTA SOTTO L’ALBERO”

Dal primo dicembre una bella novità: prende il via l’iniziativa “Una nota sotto l’albero”, che in occasione del Natale propone un mini abbonamento a un prezzo speciale e in edizione limitata. L’abbonamento, limitato a 50 posti, è per i prossimi tre concerti: Trio Chagall in programma venerdì 10 gennaio, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen in calendario sabato 15 febbraio, e The King’s Singers di venerdì 7 marzo. Il pacchetto può essere acquistato dall’1 al 24 dicembre, esclusivamente dalla biglietteria del MIV- Multisala Impero Varese.

Tutti i dettagli e le informazioni sono sul sito stagionemusicale.it, o scrivendo a info@stagionemusicale.it.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Venerdì 29 novembre, ore 20.30, Basilica di San Vittore

Tölzer Knabenchor

Vanni Moretto violone

Kohei Takeota organo

Lorenzo Ghielmi direttore

Johann Sebastian Bach

mottetti: Komm, Jesu, komm, BWV 229 – Jesu, meine Freude, BWV 227

Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225

Samuel Scheidt

Hosianna filio David

Johann Ludwig Bach

Das ist meine Freude (Motet à 8)

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Tre Mottetti op. 39: Veni Domine – Laudate Pueri – Surrexit pastor bonus

Le prevendite dei biglietti online sono sul sito multisalaimpero.com o direttamente presso le biglietterie del MIV in via Bernascone. Tutti i dettagli sul sito stagionemusicale.it.