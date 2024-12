A fuoco il tetto di una palazzina a Morazzone

I vigili del fuoco di Varese sono impegnati, dalle 17 di oggi 30 dicembre, per un incendio al tetto di una palazzina plurifamiliare di sei appartamenti tra via del Campo e via Europa (zona Caramamma).

I vicini di casa hanno visto la colonna di fumo dando l’allarme. Gli operatori sono intervenuti con autoscala, autobotte e autopompa.

L’incendio ha colpito il tetto creando gravi danni. Gli alloggi all’ultimo piano risultano inagibili ma le valutazioni sono ancora in corso. La strada è stata chiusa per permettere ai soccorsi di operare in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri, non ci sono feriti.

La colonna di fumo era visibile al tramonto, come mostra la foto inviata da un lettore.