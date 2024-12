A Gallarate torna la Settimana della Sicurezza 2025, un appuntamento per tutti

Dal 10 al 18 gennaio 2025 torna a Gallarate la “Settimana della Sicurezza”, un evento promosso dall’Istituto Falcone, interamente dedicato alla sensibilizzazione e alla formazione su temi cruciali come la prevenzione sanitaria, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione civile e la lotta contro le violenze. Il motto di quest’anno, “Sicurezza: un affare di tutti”, sottolinea l’importanza della partecipazione collettiva per costruire una società più sicura e consapevole.

La manifestazione prenderà il via venerdì 10 gennaio alle 20:30 con l’inaugurazione ufficiale. Durante questa cerimonia, saranno presenti il dirigente scolastico Vito Ilacqua (ideatore della Settimana della Sicurezza, già sperimentata all’Istituto comprensivo Gerolamo Cardano), il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, l’assessora alla Pubblica Istruzione Claudia Mazzetti e rappresentanti degli enti partecipanti, che porteranno i loro saluti istituzionali.

Alle 21:00 si terrà un intervento della dott.ssa Cristina Romano, direttore del S.S.D. Diabetologia dell’ASST Sette Laghi, dedicato alla prevenzione del diabete. Un’occasione per riflettere sull’importanza di uno stile di vita sano come pilastro fondamentale della sicurezza personale.

Attività nella scuola

Nel corso della settimana, saranno organizzate numerose attività educative nelle classi, come descritto nella brochure dell’evento. Questi laboratori interattivi offriranno agli studenti strumenti pratici per comprendere e affrontare le sfide legate alla sicurezza in diversi ambiti della vita quotidiana.

Chiusura con formazione e riflessione

La settimana si concluderà sabato 18 gennaio con una giornata intensa e articolata. Si inizierà alle 8:30 con un corso BLSD, dedicato all’uso dei defibrillatori automatici, organizzato dall’associazione “Ama il tuo Cuore” e tenuto dal Prof. R. Canziani. Seguirà, alle 9:00, un incontro sulla sicurezza attraverso la Protezione Civile di Gallarate.

Alle 11:10 sarà il momento dei saluti istituzionali, cui parteciperanno il Prefetto di Varese, rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale e delle Forze dell’Ordine, a testimonianza dell’importanza del tema per le istituzioni locali e nazionali.

Un tema particolarmente rilevante sarà affrontato nel seminario “Intersezioni Pericolose”, a cura della Dott.ssa S. Nanni, giurista e formatrice. Il focus sarà sulle violenze di genere e il cyberbullismo, con strategie di prevenzione per affrontare queste problematiche sociali sempre più urgenti.

La giornata si concluderà con la premiazione del concorso “SuperEroi Manga”, un’iniziativa che ha coinvolto studenti e appassionati nella creazione di storie e personaggi ispirati alla sicurezza.