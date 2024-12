A Samarate la festa di Capodanno è in piazza

Samarate festeggia il Capodanno in piazza, con musica, animazione, buffet e immancabile brindisi. Un evento gratuito promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Company Eventi Samarate – Acos Ets.

Appuntamento a partire dalle ore 20:30 del 31, nella centrale piazza Italia.

Ci saranno la musica (dj set) e l’animazione a cura di The Black Legend community, che accompagneranno fino all’arrivo del 2025.

Nel mezzo, un ricco buffet a partire dalle 22.30 e poi il brindisi di mezzanotte con cotechino e lenticchie per iniziare l’anno con la tradizione.

Per chi ama l’arte e le emozioni, ci sarà anche una mostra immersiva al Salone del Circolo Unione Cooperativa di Consumo, che sarà aperto in via straordinaria per tutta la serata.

La decisione di fare il Capodanno in piazza era già stata annunciata nei giorni scorsi ed è in linea con la scelta di proporre – già dall’estate scorsa – momenti aggregativi che riempiano lo spazio più centrale della città.