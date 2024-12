A Somma Lombardo ultimo appuntamento con i mercatini di “Natale al Castello Visconti”

Secondo ed ultimo weekend per la XIV° edizione dei mercatini di “Natale al Castello Visconti di Somma Lombardo”.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre torna l’appuntamento con i mercatini di Natale al Castello, che ospitano cento artigiani di alta qualità, tra i più apprezzati della provincia di Varese.

«La suggestiva e inimitabile cornice offerta dal Castello Visconti, uno dei castelli lombardi più antichi e meglio conservati, ospiterà i tradizionali mercatini, che vedranno la partecipazione di numerosi selezionati espositori artigiani, che proporranno creazioni di vero artigianato italiano – spiegano gli organizzatori – Non mancherà il goloso angolo del gusto, con stand gastronomici che si ispirano ai profumi e ai sapori della tradizione.

“Natale al Castello” è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, sabato 7 dicembre dalle 11 alle 19 e domenica 8 dicembre dalle 10 alle 18.

Come di consueto, il percorso di visita partirà dal viale di ingresso che costeggia il fossato, proseguendo nel cuore del Castello, nella caratteristica zona del cortile e del porticato e nelle sale al piano terra. Al primo piano, oltre alle calde e accoglienti sale che ospiteranno gli espositori, tante iniziative per tutta la famiglia.

L’ingresso è come sempre libero in tutte le zone espositive, ma il flusso dei visitatori verrà regolato all’ingresso in base all’affluenza. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Tantissime le tipologie di prodotti artigianali presenti, dai manufatti decorativi per la casa in tanti materiali diversi, dal feltro alla ceramica al legno, ad originali ed eleganti accessori per la persona, piccole eccellenze nel campo dell’abbigliamento, gioielli, candele, miniature e naturalmente tante splendide decorazioni natalizie saranno in esposizione per uno shopping natalizio davvero originale. Infine prodotti per il benessere e la cura del corpo prodotti da piccole aziende che si distinguono per la qualità delle materie prime utilizzate.

Non mancheranno tanti artigiani che proporranno prelibatezze enogastronomiche, con prodotti tipici di varie regioni italiane, salumi, formaggi e golosità natalizie artigianali, oltre all’angolo caffè e cioccolata nel cortile del Castello. Sarà possibile anche gustare golose frittelle, churros, piadine, tranci di pizza, piatti caldi e salamelle, aperitivi e specialità calabresi oltre e dolci tipici, panettoni, birre e liquori artigianali.

Per vivere a pieno la magia del periodo pre-natalizio, ci saranno inoltre tante iniziative a cura dell’associazione “Quelli del ’63..” che darà vita ad una scenografia festiva immersiva e natalizia. In entrambi i giorni, in Sala Visconti, al primo piano del Castello, si troveranno elfi giocherelloni, un magico pino parlante e la Posta di Babbo Natale, dove tutti i bambini potranno spedire la loro letterina che verrà timbrata dagli elfi.

Sarà inoltre possibile incontrare Babbo Natale in persona per scattare una foto ed esprimere un desiderio.

Sabato 7 dicembre inoltre verso le 16 un gruppo di appassionati di canti di Natale, The Dickens’ Christmas Carolers – Caròle e Cantate, in abiti vittoriani si esibirà in un piccolo repertorio di canti natalizi della tradizione.

L’evento è patrocinato dal Comune di Somma Lombardo ed è organizzato da Malpensa Meetings – congressi ed eventi