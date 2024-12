A Varese al via la nuova edizione di ‘On the Road’ con una trentina di giovani protagonisti

Lo scorso 16 dicembre, nella Sala del Consiglio della Provincia di Varese, si è svolto un incontro convocato dal Prefetto Salvatore Pasquariello con i rappresentanti dei Comuni, delle Forze dell’Ordine e delle associazioni coinvolte nel progetto “On the Road”, promosso dall’APS “Ragazzi On the Road” di Bergamo.

Il progetto coinvolge una trentina di giovani di Varese e provincia, affiancati dalle Polizie Locali di vari Comuni, per favorire il rispetto reciproco e abbattere stereotipi verso le istituzioni. Alcuni partecipanti sono diventati “testimonial”, trasmettendo ai coetanei l’esperienza vissuta.

Novità di questa edizione è “Ciak On The Road”, spin-off dedicato a giovani stranieri della Comunità “Il Mappamondo” di Cassano Valcuvia, che racconteranno le loro esperienze tramite tecniche cinematografiche con il supporto dell’attrice Sarah Maestri e del Teatro Periferico.

Dal 17 dicembre, i ragazzi partecipano ad attività con Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e altre istituzioni. La formazione è iniziata con l’Associazione Radioamatori Italiani.

L’evento di restituzione delle esperienze si terrà il 22 dicembre presso la Prefettura di Varese.