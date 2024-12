“Adotta un peluche, regala un sorriso”: la raccolta a Varese per La Casa del Giocattolo Solidale

Sabato 7 dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, in Corso Giacomo Matteotti a Varese si svolgerà l’iniziativa benefica dal titolo “Adotta un peluche, regala un sorriso”, promossa per sostenere La Casa del Giocattolo Solidale.

Durante la giornata, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi adottando uno dei tanti peluche esposti, dando così una seconda vita a questi oggetti e regalando un sorriso ai bambini che ne hanno più bisogno. L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra Lions International Varese Host e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Varese.

Un’occasione perfetta per un gesto di solidarietà in vista delle festività natalizie: con una piccola donazione si potrà non solo sostenere un’importante causa sociale, ma anche portare gioia a tanti bambini.