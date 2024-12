“Alberolibro”: la cultura torna ad essere protagonista del Natale in Lombardia

Il Natale è ormai alle porte e, come da tradizione, Regione Lombardia ha in programma numerosi eventi legati alla cultura, alla condivisione e anche alla sostenibilità che riescono a coinvolgere tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Lettura e cultura rappresentano un pilastro fondamentale nel tessuto regionale e cittadino ed è proprio da questa idea che nasce il primo Alberolibro: un albero di Natale in cui troveranno spazio più di duemila libri che saranno poi donati a venti biblioteche scolastiche.

Un progetto che rientra nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 e che pone al centro artisti, operatori, enti e organizzazioni valorizzando le eccellenze culturali e artistiche del nostro Paese.

Nella sua realizzazione hanno contribuito la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori con l’Istituto Europeo di Design (IED) e l’Associazione Italiana Editori (AIE), che si sono impegnati nella scelta dei volumi selezionati, considerati le radici e i frutti dell’albero stesso.

L’obiettivo finale è quello di realizzare una postazione permanente di bookcrossing, dove tutti i cittadini e abitanti potranno avere libero accesso alla cultura. Inoltre, essendo posizionato nel quartiere milanese di Villapizzone, anche i vicini studenti del Politecnico potranno accedervi.

Come anticipato, saranno numerose le iniziative che per il mese di dicembre la Regione ha messo in campo. Tra questi la mostra “Arte nel cuore”, attività d’intrattenimento, pista su ghiaccio, la “Belvedere Experience” e molto altro.

Per avere maggiori informazioni sulle iniziative e per seguire gli eventi in programma, si può consultare il sito.

Si ricorda che tutti gli eventi sono ad accesso gratuito, ma per alcuni è necessaria la prenotazione che può essere effettuata direttamente dal sito.