Alla 3SG di Gallarate premiati i volontari che nel 2024 hanno contribuito ai servizi

Tante le associazioni di Volontariato che hanno partecipato nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre alla Festa del Ringraziamento della RSA Camelot. «Una ricorrenza importante e una tradizione che di anno in anno si rinnova e cresce, così come crescono le associazioni che partecipano attivamente alla vita della struttura dei Ronchi» dice la direttrice di 3SG Marusca Bianco che, con la presidente Roberta Maurino e la consigliera Elisa Rubino hanno accolto e ringraziato a nome del CDA e degli ospiti i volontari presenti, che sono stati chiamati sul palco a raccontare la loro esperienza e cui è stata donata una targa.

Presento alla cerimonia anche l’assessore alle Finanze del Comune di Gallarate Corrado Canziani, l’assessore alle Attività formative Claudia Mazzetti e l’assessore all’ Welfare Chiara Allai che hanno portato il plauso dell’Amministrazione ai numerosi volontari, che con il loro prezioso impegno contribuiscono alla creazione di momenti di socialità, di partecipazione, di benessere e di festa in favore degli Ospiti e dei familiari della RSA Camelot, dei pazienti dell’Hospice Altachiara e dei minori della Comunità Solamore e del Centro Polifunzionale La Girandola.

Il volontariato, ha ricordato la presidente Roberta Maurino, citando la sua esperienza diretta negli anni passati come volontaria in RSA, è «un atto di

altruismo che dona tempo e tutela la comunità ed è anche un’esperienza che riempie di significato la quotidianità, un dono che arricchisce chi lo

riceve come chi lo fa, conferendo valore all’esistenza».

I riconoscimenti sono andati ai volontari dell’associazione I Cavalieri di Camelot con il presidente Gianfranco Selvagio, che si sono adoperati per potenziare l’integrazione degli Ospiti della Residenza nel tessuto sociale della comunità, promuovendo e organizzando iniziative ludiche e di valorizzazione di interessi culturali e di attitudini.

Premiati inoltre i volontari dell’Associazione La Voce del Silenzio, presieduta da Erika Varalli che svolge molteplici attività a sostegno dei familiari

delle persone in condizione di stato vegetativo ospitate nel nucleo dedicato della RSA. Tra i volontari premiati anche i rappresentanti dell’associazione dei dipendenti di 3SG La Dama del Lago, presieduta da Andrea Mattiuzzi, i cui iscritti hanno organizzato nel corso dell’anno diversi eventi per gli Ospiti

e per i familiari, come l’organizzazione di feste, momenti ludici e gastronomici.

I vertici di 3SG hanno ringraziato per il suo prezioso intervento la Croce Rossa Italiana, comitato di Gallarate, i cui volontari del progetto “La biga”, sono una costante e delicata presenza all’interno dell’Hospice Altachiara a fianco dei pazienti in condizione di terminalità, che ora con il progetto “Ambulanza dei desideri” si declina anche in viaggi gratuiti e protetti per esaudire il sogno dei pazienti che si trovano nel momento più delicato e fragile della loro vita.

Un ringraziamento è andato anche a Lorenzo Bovitutti, pianista gallaratese vincitore di numerosi concorsi pianistici internazionali che nel 2024 ha regalato agli ospiti del Camelot l’anteprima dei suoi concerti prima di presentarli nei teatri europei e diverse esibizioni con i suoi allievi, uno dei quali, il pianista Sergio Barilà ha allietato i presenti con bellissimi brani natalizi.

Un grazie anche al gruppo musicale le Penombre che hanno allietato diversi pomeriggi, suonando le canzoni più amate dagli Ospiti.

Un ringraziamento speciale a tutto il servizio religioso, in particolare al prevosto di Gallarate Don Riccardo Festa con tutti i volontari, che con il loro costante supporto spirituale, sostengono e confortano gli ospiti della RSA e dell’Hospice.

Premiati inoltre il Coro divertimento vocale per il progetto musicale sfociato nel concerto intergenerazionale organizzato nel mese di settembre in piazza a Gallarate, il Lions Club di Gallarate Avatar in salute per la preziosa vicinanza alle iniziative delle struttura e infine il CAI di Gallarate per lo spettacolo teatrale benefico organizzato nel mese di giugno al teatro del popolo il cui ricavato è stato devoluto alla Comunità Minori di 3SG.