Alluvioni, vento e canicola: nel 2024 ben 16 allerte meteo nel sud della Svizzera

Un anno di alluvioni devastanti, tempeste di vento e grande umidità. Il bilancio del 2024 della Meteo Svizzera mette in evidenza i fenomeni estremi che hanno caratterizzato l’anno che volge al termine.

«Le devastanti alluvioni in Vallese, nell’Alta Vallemaggia, in Mesolcina, nel Klettgau e nell’Oberland bernese vicino a Brienz saranno probabilmente gli eventi meteorologici che rimarranno impressi nella mente, quando si ricorderà l’anno 2024» si legge nel report – Oppure la canicola della seconda parte dell’estate».

Il reporto 2024

Temperatura

La notte più fredda dell’anno è stata registrata il 20 gennaio. Il giorno prima al Nord e nelle Alpi si erano verificate delle nevicate estese. In seguito l’arrivo di un anticiclone con una notte contraddistinta da cieli sereni ha determinato un forte raffreddamento.

La temperatura più elevata dell’anno è stata raggiunta a sud delle Alpi l’11 agosto a Biasca, mentre a nord delle Alpi il 24 agosto a Basilea. In questo periodo è stato registrato anche l’isoterma di zero gradi più elevata dell’anno (5099 metri, rilevata dal radiosondaggio di Payerne il 10 agosto).

La temperatura media più elevata è stata misurata l’11 e il 12 agosto. In quell’occasione sulle pianure a Sud delle Alpi la temperatura media ha superato i 27 gradi in modo esteso. Questo valore non rappresenta però un primato: a Locarno-Monti si l’11 agosto 2003 la temperatura media ha toccato addirittura i 30.4 gradi.

Vento

Le raffiche di vento più forti nel 2024 sono state rilevate lungo il versante nordalpino e nelle Alpi durante le tempeste di favonio da sud. Ad esempio, il 29 marzo il favonio ha raggiunto i 130 km/h ad Altdorf e ben 190 km/h sul Gütsch sopra Andermatt.

Raffiche degne di nota sono state rilevate a sud delle Alpi con valori compresi tra 100 e 106 km/h, rilevati durante la notte del 29-30 giugno (durante l’alluvione in Alta Vallemaggia) e il 12 luglio (evento temporalesco sul Ticino centro-meridionale). Anche lo scorso 20 dicembre a livello locale le raffiche hanno superato i 95-100 km/h, a causa di una corrente favonica tempestosa che ha interessato le regioni a Sud delle Alpi.

Pioggia e neve

Il 2024 è risultato umido, a volte anche molto umido. Le precipitazioni sono state frequenti e talvolta anche molto intense. L’accumulo giornaliero più elevato è stato rilevato il 7 luglio a Sud delle Alpi. I quantitativi orari sono risultati talvolta molto abbondanti, toccando per esempio i 50-70 mm durante le precipitazioni temporalesche del 21 giugno (alluvione Mesolcina) e il 29-30 giugno (alluvione Alta Vallemaggia).

A Coldrerio il 7 luglio sono caduti 227 millimetri di pioggia, sul Monte Generoso 210 mm e a Stabio 187 mm.

Se si considera il quantitativo di pioggia totale su un intervallo di 10 minuti, la stazione di Magadino-Cadenazzo detiene con ben 37.1 mm il primato del 2024. Questo valore è stato registrato il 12 luglio durante il passaggio di un forte temporale e rappresenta il secondo valore più alto in Svizzera.

L’evento nevoso più significativo dell’anno in pianura risale al 21 novembre, quando nelle pianure del versante nord delle Alpi sono caduti dai 10 ai 30 cm, localmente fino a 42 cm, questi ultimi a Lucerna. Anche a sud delle Alpi gli accumuli sono stati particolarmente abbondanti, soprattutto nelle vallate alpine dell’Alto Ticino. Le nevicate avevano depositato al suolo qualche centimetro anche alle quote più basse.

Soleggiamento

La regione più soleggiata è risultata quella del Ticino centro-meridionale con oltre 2000 ore di sole. Nei prossimi giorni, ampiamenti soleggiati, il numero di ore totale di sole sarà destinato ad aumentare, tuttavia non si attendono dei nuovi record annuali.

I giorni più soleggiati sono risultati l’8 e il 9 luglio con circa 15 ore di sole rilevati dalle stazioni di montagna.

Locarno ha registrato 2053 ore di sole Lugano 2010 ore.

Eventi di maltempo a Sud delle Alpi ed in Engadina

Il 2024 ha visto l’emissione di numerose allerte per maltempo. Gli eventi di maltempo sono stati numerosi e talvolta molto intensi. Sono ben 16 gli eventi di maltempo nei quali si sono toccate o superate le soglie di allerta di livello 3. Un numero decisamente elevato rispetto a quanto rilevato negli ultimi anni (7-10 eventi, considerando tutti i parametri meteorologici).