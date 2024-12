“Amici di Emy“, il ricavato della raccolta fondi alla Pediatria di Busto Arsizio

L’Associazione Amici di Emy ha concluso ieri, domenica 1 dicembre, il suo percorso di raccolta fondi per l’anno 2024 – realizzato in sinergia con il supporto del Circuito Lions Club Milano Golf St. Andrews –presso il Golf Club dei Laghi a Travedona Monate in provincia di Varese e con Marco Reverberi, presidente del Lions Club Milano Golf St Andrews che ha premiato i vincitori del circuito ringraziando Amici di Emy che grazie a questa iniziativa realizzata ha potuto contribuire a far del bene «che rimane una delle azioni più alte che si possano fare e averlo fatto insieme a questa Associazione ci riempie di gioia», spiegano gli organizzatori.

Il circuito di beneficenza patrocinata Uilg si è concluso ieri proprio da dove era iniziato: partito da Travedona Monate lo scorso 10 Marzo aveva proseguito, domenica 19 Maggio al Golf Club Pinetina, passando poi, domenica 9 Giugno, per il Golf Brianza Country Club e per continuare sabato 7 Settembre al Golf Club Ambrosiano. L’Associazione Amici di Emy con i fondi raccolti in questo 2024 ha deciso di contribuire con una propria donazione al rinnovamento delle camere del Reparto pediatrico dell’Ospedale di Busto Arsizio diretto dalla Dott.ssa Simonetta Cherubini che ha ringraziato il presidente di Amici di Emy Stefano Morosi di «aver ancora una volta pensato ai bambini della pediatria di Busto Arsizio, dimostrando affetto e vicinanza con questa donazione che permetterà ai piccoli di avere le proprie camere ristrutturate e arredate».

Il presidente di Amici di Emy, Stefano Morosi ha ringraziato tutti i partecipanti alla Challenge del Circuito di Gof realizzato nel corso del 2024 e tutti gli sponsor che hanno permesso grazie al loro prezioso contributo di aiutare i piccoli ospiti della pediatria di Busto Arsizio e con l’Associazione che si rende – come sempre – sin da ora disponibile per i prossimi anni ad essere sempre protagonista attiva nell’aiutare e supportare realtà che necessitano di un contributo attivo sempre in ricordo della memoria di Emy. Alla fine della cena conclusiva di beneficenza che ha visto la presenza di oltre 100 invitati, sono stati premiati i vincitori della Lotteria abbinata alla serata presso il Golf Club dei Laghi di Travedona Monate con il fortunato primo vincitore che si è aggiudicato un soggiorno per due persone di una settimana a Hurgada in Egitto.

Tutti gli ospiti presenti al tavolo ieri sera sono stati salutati da un biglietto di ringraziamento dell’Associazione Amici di Emy: