Auguri a Mery Lattanzi per i suoi 100 anni vissuti tra arte e Varese

Felicita Mortarino detta Mery Lattanzi compie 100 anni. A farle gli auguri la figlia Vanna con tutta la famiglia e gli amici.

Nata a Varese il 30 dicembre 1924, nel ’48/49 entra nel gruppo folcloristico “I Bosini” e tra uscite, per vari motivi, e rientri ci resta per oltre 50 anni. Nel ’51 a Roma vengono chiamate 9 donne in costume come rappresentanti delle 9 province della Lombardia e Mery naturalmente rappresenta Varese. Ci tiene a sottolineare che il papa di allora era PIO XII. Il gruppo era il suo mondo come prima lo era cantare nell’arte varia e partecipare a vari concorsi canori la maggior parte di essi vinti al primo posto. Ha partecipato anche ad un concorso per comici dilettanti assieme al fratello poi entrato ne I Legnanesi vincendo il secondo premio.

Insomma ha vissuto facendo tutto ciò che poteva renderla felice e appagata nonostante abbia subito una guerra vedendo bombe cadere dagli aerei nemici.

«A 100 anni vive da sola, prende 2 bus per venire a casa mia, va a fare la spesa e anche a fare un giro al mercato ogni tanto. Se può evitare di chiedere aiuto lo fa e assolutamente si rifiuta di fare la reclusa. Ecco questa è mia madre e spero tanto di poter crescere come lei in salute e piena di voglia di vivere. Ogni tanto alza gli occhi al cielo e dice: “Tu non avere fretta perché io non ne ho”», racconta la figlia. Tanti auguri anche da parte della redazione di VareseNews.