“Auguri al Piccolo Grande Duno”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da “Alcuni tuoi cittadini Dunesi” che ricordano i 70 anni del comune di Duno. «n questo 2024 il nostro piccolo Comune ha compiuto settant’anni dalla sua ricostituzione nel 1954. Non vuole essere, ben inteso, un articolo né diffamatorio né offensivo, ma significativo della attuale situazione del paese».

Nessuno, di quelli che pensano di contare se ne è ricordato e ne ha parlato, in questo 2024 hai compiuto settant’anni.

AUGURI di vero cuore.

Era il 22 marzo 1954 allorquando sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana veniva pubblicato, atteso dal 1947, il “Decreto Presidente della Repubblica n. 199”, che emanava la “Ricostituzione del Comune di Duno in provincia di Varese”. Due semplici articoli che ridavano speranza e concretezza al nostro paese. Il giorno 17 maggio 1954 giunse da Roma un telegramma dall’Onorevole Pio Alessandrini che recitava: “SALUTO IL LIBERO COMUNE DI DUNO”. Di quelle persone che lessero il messaggio oggi non rimane che un flebile ricordo.

Oggi vediamo che sei stanco, per te muoverti è diventato difficoltoso, vediamo che non hai più la forza di accudire i tuoi figli, che da te attendono interventi che fai fatica a realizzare.

Al massimo organizzi due/tre eventi vacanzieri il mese di agosto e qualche giornata ecologica, normale e anche speciale ??, a cui partecipano solo alcuni tuoi amati, per noi dunesi non riesci ad organizzare più nulla, e non capiamo quale motivazione ti frena e perché consideri il confronto un male da evitare, perché ti senti superiore o di converso incapace?

Abbiamo strade infestate da erba, tombini rasi di spazzatura (a già …, tu dici che deve pensarci l’azienda dell’acqua ??), anche in piazza del Tempio Votivo dei Medici d’Italia la tua piazza principale, buche nelle strade che costerebbe un’inezia sistemare, poi strade interrotte, lavori iniziati da anni e ancora non conclusi (a già …., tu dici che questa volta è colpa della Direzione Lavori ??), o mal conclusi (vedasi il pilastro in Via Don Tentori), il territorio in continuo e pericoloso abbandono con piante che si schiantano sulle strade, nessun servizio e soprattutto l’assenza di conforto alla popolazione, e alla socialità dei tuoi cittadini.

E senza contare la tua amata montagna, il Sacro San Martino per te foriero di tanta Storia che continuamente ti lancia messaggi d’allarme ma che per te, a quanto sembra, è superfluo ascoltare o per lo meno inopportuno.

E’ pur vero che negli ultimi quindici/vent’anni la situazione demografica di Duno si è modificata, come è cambiata la coesistenza sociale, ma nulla ti impedisce di considerare che comunque siamo tutti tuoi cittadini, non quello sì ….., quello no.

Perché ascolti solo alcuni che, fra l’altro, non sono depositari della nostra cultura? Non puoi pensare che solo una parte di noi possa essere considerata decisoria delle sorti del nostro piccolo paese!

Pensa quanta fatica i nostri avi, senza distinzione di sorta e di idee, hanno impiegato per farti ritornare Comune nel 1954, dal lontano 1928, allorquando, a seguito del “Regio Decreto n. 63 del 12 gennaio 1928” sei stato aggregato ad altri tuoi fratelli.

Pensa che da allora la tua Gente ha continuato ad operare per rendere la nostra vita passabile, forse non il massimo, non certo confrontabile con la vita di gente che vive in altri siti, ma comunque vivibile.

Perché oggi non è più così? Perché non pensi più alla tua Gente, perché non dimostri di esserci ancora per tutti?

Allora non valeva la pena di ascoltare chi, pochi anni fa, aveva proposto di farti aiutare da tuoi simili un poco più in salute di te?, perché hai permesso ad alcuni di boicottare un progetto di sviluppo possibile e sostenibile di fusione?, ora l’abbiamo capito e ce lo stai dimostrando nei fatti!

Intuiamo da certi bisbigli che hai anche problemi economici, che qualcuno ti sta rimproverando, e non sappiamo perché, ma nonostante tutto continui a depistare arrancando in soluzioni poco probabili.

Valuta le proposte che ti giungono da chiunque e considera che Duno non vive solo a Luglio e ad Agosto, ma anche gli altri mesi dell’anno.

Avremmo voluto fare una festa, ma tant’è, comunque i tuoi cittadini gli AUGURI te li formulano lo stesso ma attendono da te, un sentito e rinvigorito cambio di qualità nella loro vita, e credici, … è possibile.

Duno, dicembre 2024 Alcuni tuoi cittadini Dunesi