Cade in moto a Samarate, ferito un 16enne

Incidente nel primo pomeriggio di domenica 1° a Samarate dove i soccorsi sono stati allertati attorno alle 14,40 per un ragazzo di 16 anni che è caduto in moto in via Asiago.

Sul posto è intervenuta in codice rosso un’ambulanza con il supporto dell’automedica e in un primo momento le condizioni del ragazzo sembravano così gravi che è stato allertato anche l’elisoccorso. Fortunatamente il codice di emergenza è stato poi abbassato da rosso a giallo e il giovane è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Legnano, mentre l’elicottero ha fatto rientro alla base di Milano.

Sul posto anche i Carabinieri di Busto Arsizio e i Vigili del fuoco di Varese.