C’è un po’ di confusione sullo sciopero dei trasporti di venerdì 13 dicembre

Dopo quello del 29 novembre, nuovo sciopero dei trasporti in vista, voluto questa volta soprattutto dai sindacati di base. La data principale è il 13 dicembre, quando è proclamata un’astensione sostenuta dall’Usb. Ma c’è anche una serie di scioperi legati agli aeroporti, previsti invece nella data di domenica 15.

Sullo sciopero del 13 – convocato dall’Usb – c’è un po’ di confusione, perché il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto con un’ordinanza per ridurre lo sciopero – come già avvenuto in altri casi – ma il provvedimento è stato sospeso dal Tar. Molte aziende di trasporto stanno rivedendo le comunicazioni sullo sciopero.

Era già successo in passato che l’intervento del ministro nei giorni precedenti creasse un po’ di confusione, ma mai alla vigilia.

Sciopero 13 dicembre 2024: i treni

Partiamo dal trasporto ferroviario: secondo la convocazione dello sciopero sul sito del Ministero dei Trasporti il servizio sarà interessato dalle 21 del 12 dicembre alle 20.59 del 13.

Le società di trasporto ferroviario sono appunto tra quelle che riportano ancora (ad esempio Trenitalia e Trenord) informazioni relative agli orari “ridotti” dello sciopero. È stato precisato alla redazione di Varesenews che le indicazioni verranno comunicate a breve: aggiorneremo.

Italo invece ha una lista di treni garantiti., ma anche questa sembra basata sugli orari “ridotti”

Le modalità dello sciopero del 13 dicembre nelle aziende di trasporto pubblico locale

Atm Milano aveva comunicato possibili disagi solo dalle 9 alle 13, dopo l’ordinanza del ministro Salvini, che però è stata sospesa dal Tar a metà giornata di giovedì.

Il trasporto pubblico locale (autobus, tram e metropolitana) seguirà invece modalità diverse a seconda dei diversi territori e aziende, che saranno comunicate man mano. Quello navale (quindi anche i traghetti per le isole minori e sui laghi) per l’intera giornata.

La Stie – che offre servizi urbani ed extraurbani a Saronno, Legnano e Alto Milanese – garantirà il servizio nelle fasce di garanzia 5.30-8.29 e 12.30-15.29 (solo rispetto al servizio di Seregno: fasce di garanzia 6.00-8.59 e 12.00-15.59)

L‘Amsc di Gallarate ha specificato che “verranno garantite le corse dalle ore 06:00 alle ore 08:15 e dalle ore 11:45 alle ore 15:30”.

Autolinee Varesine non prevede disagi sugli autobus urbani di Varese e sulle linee extraurbane, perché non ci sono aderenti al sindacato Usb che promuove lo sciopero.

Non c’è sciopero sui battelli e i traghetti del Lago Maggiore e Lago di Como

Non è previsto sciopero del personale della Navigazione Laghi, né sul Lago Maggiore (Piemonte-Lombardia) né sul Lago di Como. Servizio dunque regolare.

Sciopero del 15 dicembre negli aeroporti

Il trasporto aereo è escluso dallo sciopero del 13, ma sono previste diverse agitazioni locali domenica 15 dicembre: sono in programma proteste all’Enav (ente di navigazione aerea), anche a Malpensa, per quattro ore dalle 13 alle 17.

Sciopero anche alla Techno Sky di diversi aeroporti, comprese Malpensa e Linate, e nei servizi di terra per le compagnie (ma quest’ultimo, dalle 14 alle 18, è sostenuto da una sola sigla autonoma, la Flai).