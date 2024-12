Cinque bande di Babbo Natale hanno girato Ferno per consegnare regali ai bambini

Cinque bande di Babbo Natale hanno girato Ferno (e paesi limitrofi) per consegnare regali a cento bambini.

Il ritorno di un’iniziativa già sperimentata pre-Covid, poi sospesa proprio per la pandemia e che quest’anno è tornata in auge.

«Durante le riunioni del Comitato Genitori si è discussa l’idea di ripristinare l’usanza dei Babbi Natale: ci siamo quindi rimboccati le maniche e l’abbiamo ricostituita» dice Alessandro Bonafin, presidente del Comitato Genitori di Ferno.

«Durante il mese di dicembre mi sono personalmente coordinato con la mia omologa per la “Scuola dell’Infanzia C.Castiglioni” da un lato e, dall’altro, con tutti i rappresentanti delle classi della “Scuola Primaria Monsignor Bonetta” interessate (le prime, le seconde e le terze) per far girare la notizia e raccogliere le adesioni comprensive dei riferimenti utili per i contatti e per la consegna dei doni».

«Abbiamo quindi coinvolto i genitori che, accordandoci la loro fiducia, mi hanno consegnato letteralmente una montagna di pacchi dono, tutti colorati e decorati. Casa mia si è trasformata in un centro smistamento pacchi per alcuni giorni! Contemporaneamente raccoglievo le adesioni per i team di volontari: gruppetti composti da un Babbo Natale, un Elfo o Elfa ad aiutarlo e, non meno importante, la renna (autista) e la slitta (auto)! Successivamente è avvenuta la parte “noiosa” del lavoro e cioè lo studio dei percorsi di consegna per ottimizzare gli spostamenti e i tempi di consegna: ogni autista ha ricevuto la sua lista, la sua mappa Google Maps con i punti di consegna e i pacchi numerati dall’1 in avanti e… il 23 dicembre alle 18.00 siamo partiti!»

«I bambini sono stati felicissimi e i genitori molto collaborativi e gentili (non si contano biscotti, cioccolatini e aperitivi donati), i tempi sono stati rispettati e… nessun pacco è stato perso! Approfitto per ringraziare tutti coloro che han reso possibili l’iniziativa con successo: i volontari Babbi, Elfi e autisti in primo luogo ma anche tutti i rappresentanti il cui lavoro di coordinazione è stato imprescindibile… ma sicuramente un ringraziamento ai genitori che hanno avuto fiducia in questo ritorno di iniziativa partecipando e affidandoci i loro doni e i sogni dei loro piccoli. Infine, un grazie anche alle forze dell’ordine che hanno partecipato in maniera nascosta vigilando avendo ricevuto le targhe delle “slitte”».