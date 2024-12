Controlli nel weekend per la polizia locale di Luino: 41 veicoli controllati e una patente ritirata

È stato un fine settimana intenso per la Polizia Locale di Luino e non solo per aver sventato una rissa tra giovani (leggi qui), in collaborazione con la compagnia dei carabinieri. Nella notte tra sabato e domenica, nella cornice dei servizi S.M.A.R.T. (Servizio Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) promossi dall’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia, si sono svolti una serie di mirati controlli. Per l’occasione è stato messo in campo un importante dispositivo per contrastare comportamenti sempre più diffusi e pericolosi come la guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche e psicotrope.

Diversi sono stati i punti presidiati e controllati nel corso della notte, partendo da Corso XXV Aprile e la Stazione Ferroviaria e finendo sulle principali arterie di scorrimento che attraversano il territorio comunale.

Il bilancio dei controlli, che sono terminati alle prime luci dell’alba, è stato di 41 veicoli controllati, 57 persone identificate, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica e quattro sanzioni amministrative per violazione alle norme della circolazione stradale.

L’attività di presidio del territorio, oltre a servizi di carattere straordinario come quello appena passato, è continua da parte degli uomini del Comando di Polizia Locale.

Proprio grazie all’attenzione messa dagli operatori in questo importante compito, nel corso di venerdì pomeriggio, durante un controllo all’interno dei parchi gioco cittadini, è stato colto a consumare sostanze stupefacenti un giovane di diciannove anni. Per lui, oltre che il sequestro della sostanza stupefacente, anche la segnalazione presso la Prefettura di Varese come assuntore abituale di sostanze stupefacenti.